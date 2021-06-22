НФЛ получит 105 миллиардов долларов за медиаправа. Нет, вам не показалось
Первый пошел. Действующий игрок НФЛ сделал каминг-аут
Нассиб поблагодарил близких, команду и лигу за поддержку
08:51
Фото: AP Photo / John Bazemore
Американский футболист клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался в своем Instagram, что он гей:
Только в последнее время благодаря моей семье и друзьям стало возможным для меня публично и гордо заявить, что я гей. Без них я бы не смог этого сделать. С самого начала меня окружили предельным уважением и принятием.
Нассиб стал первым действующим игроком лиги, который сделал заявление о своей гомосексуальности. Спортсмен поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.
Напомним, что за медиаправа НФЛ получила свыше 100 миллиардов долларов.
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