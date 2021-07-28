Гунбин, который проиграл обе встречи в первом раунде: «Для меня Олимпиада прошла хорошо»
Украинский лучник Алексей Гунбин рассказал о поражении в первом круге Олимпийских игр-2020, а также подытожил в целом свое выступление в Токио:
«Я расстроен тем, что я сработал хорошо, но четвертая серия, когда у меня пошло 8-7 выше – я не знаю, почему это произошло. После восьмерки я сделал поправку и попал в семерку еще выше.
Возможно, ветер. Флажки показывают в одну сторону, а ветер дует в другую сторону. Один момент флажки показывают вообще в разные стороны.
Куда и как стрелять – непонятно, поэтому работать уверенно и должно получится, но у меня немного не получилось, не повезло.
Когда такие погодные условия, то больше решает фортуна. Сегодня фортуна была на стороне соперника. Мне она, возможно, улыбнется в Париже
Моя первая Олимпиада прошла на удивление спокойно. У меня было минимум волнений, в отличие от других соревнований. Я справлялся с эмоциями. Для меня Олимпиада была хорошей. Дима Грачев сказал: расслабься и получай удовольствие».
Напомним, в миксте Гунбин вместе с Вероникой Марченко не преодолел первый раунд.
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