Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Гунбин – о 28-м месте в предварительном раунде: «Я доволен выступлением»
Украинский лучник рассказал о советах от своих более титулованных коллег
13:10
Алексей Гунбин
Украинский лучник Алексей Гунбин прокомментировал 28-е место в предварительном раунде Олимпийских игр-2020 в Токио. Его слова приводит пресс-служба НОК Украины:
«Я рад, что удалось овладеть эмоциями, которые переполняют каждого спортсмена на Олимпийских играх. Психологически настроиться мне помогли советы наших титулованных лучников. Накануне старта в Токио я общался с Виктором Рубаном и Дмитрием Грачевым, которые поделились своим опытом.
Единственное, что было сложным – погодные условия. Дело в том, что и дома мы тренировались в жару, но в Токио температура еще больше. Как следствие – истощение, которое особенно ярко проявилось внутри второй дистанции. Это повлияло на концентрацию и поэтому сложно было доработать каждый выстрел. Но в целом, я доволен выступлением. Двигаемся дальше».
Гунбин в 1/32 финала турнира встретится с представителем Индии Тарундипом Раи.
Напомним, Гунбин также выступал в миксте, где вместе с Вероникой Марченко не вышел 1/8 финала.
Комментарии 0