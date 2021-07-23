Гунбин – о 28-м месте в предварительном раунде: «Я доволен выступлением»

Алексей Гунбин

Украинский лучник Алексей Гунбин прокомментировал 28-е место в предварительном раунде Олимпийских игр-2020 в Токио. Его слова приводит пресс-служба НОК Украины:

Единственное, что было сложным – погодные условия. Дело в том, что и дома мы тренировались в жару, но в Токио температура еще больше. Как следствие – истощение, которое особенно ярко проявилось внутри второй дистанции. Это повлияло на концентрацию и поэтому сложно было доработать каждый выстрел. Но в целом, я доволен выступлением. Двигаемся дальше».