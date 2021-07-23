Лучницы первыми среди украинцев стартовали на ОИ-2020

Прошел квалификационный раунд, по итогам которого украинская команда показала 11-й результат

Состоялся предварительный раунд в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2020 среди женщин.

Первое место с новым олимпийским рекордом заняла Ан Сан. Лучшей среди украинок стала Вероника Марченко, которая в определенный момент шла на втором месте, однако в результате заняла 35-ю позицию (635 очков). У Анастасии Павловой 41-е место (631 очко), Лидии Сичениковой – 54-я позиция (623).

В командных соревнованиях украинки стали 11-ми среди 12-ти сборных.

По регламенту соревнований все украинки прошли в плей-офф, где с первых же раундов будут состязаться против соперниц, которые показали более высокие результаты в квалификации.