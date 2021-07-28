Марченко дала бой, но вторую сенсацию кряду совершить не сумела

Украинка уступила вице-чемпионке мира в 1/16 финала ОИ-2020

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Фото: Getty Images

Украинская лучница Вероника Марченко завершила свои выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 1/16 финала индивидуальных соревнований украинка проиграла вице-чемпионке мира кореянке Кан Че Ян. В каждом сете была борьба: первые два украинка проиграла в одно очко, а третий и вовсе свели к ничьей, однако в четвертом Марченко все же дрогнула, а ее соперница продолжила выбивать практически одни десятки.

Тем не менее, Вероника показала очень высокий уровень, но из-за неудачного выступления в квалификации ей в первом раунде пришлось выступать против действующей чемпионки мира, а во втором – вице-чемпионки. И если с Ле Цзяньин украинка справилась, то Кан Че Ян была уж слишком стабильной. Силу кореянки прекрасно показывает уже тот факт, что на предыдущей стадии она ни разу не выбила меньше девяти очков.

Таким образом, Марченко повторила свой результат Рио-2016. Также она превзошла своих партнерш по команде Лидию Сиченикову и Анастасию Павлову, которые вылетели уже в первом круге.

Напомним, ранее проиграл единственный представитель Украины в мужской части соревнований.