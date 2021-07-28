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Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020

Украинская лучница завершила выступление на своей второй Олимпиаде
Olympics Токио-2020
12:23
Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020
Анастасия Павлова

Украинская лучница Анастасия Павлова проиграла в первом круге Олимпийских игр-2020 в Токио.

Павлова уступила представительнице США Дженнифер Мучино Фернандес – 2:3. Украинка уступала 0:2 по сетам, однако сумела сравнять счет. Вот только в решающем сете американка победила в борьбе нервов.

 

Павлова завершила свои выступления в Токио. Ранее в командных соревнованиях Анастасия вместе с Вероникой Марченко и Лидией Сичениковой проиграли представителям Олимпийского комитета России.

Таким образом, Павлова не сумела повторить свой результат с Игр-2016 в Рио. Тогда она вылетела во втором круге.

На ОИ-2020 в стрельбе с лука осталась только одна представительница Украины – Марченко, которая свою встречу проведет также сегодня, 28 июля. Ориентировочное начало – в 13:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее проиграл единственный представитель Украины в мужской части соревнований.

Сергей Остапенко
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Анастасия Павлова

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