Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020

Украинская лучница завершила выступление на своей второй Олимпиаде

Анастасия Павлова

Украинская лучница Анастасия Павлова проиграла в первом круге Олимпийских игр-2020 в Токио.

Павлова уступила представительнице США Дженнифер Мучино Фернандес – 2:3. Украинка уступала 0:2 по сетам, однако сумела сравнять счет. Вот только в решающем сете американка победила в борьбе нервов.

Павлова завершила свои выступления в Токио. Ранее в командных соревнованиях Анастасия вместе с Вероникой Марченко и Лидией Сичениковой проиграли представителям Олимпийского комитета России.

Таким образом, Павлова не сумела повторить свой результат с Игр-2016 в Рио. Тогда она вылетела во втором круге.

На ОИ-2020 в стрельбе с лука осталась только одна представительница Украины – Марченко, которая свою встречу проведет также сегодня, 28 июля. Ориентировочное начало – в 13:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее проиграл единственный представитель Украины в мужской части соревнований.