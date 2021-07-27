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Сиченикова не преодолела первый раунд ОИ-2020

Украинка завершила свои выступления в Токио
Olympics Токио-2020
08:11
Сиченикова не преодолела первый раунд ОИ-2020

Украинская лучница Лидия Сиченикова уступила в первом раунде Олимпийских игр-2020 в Токио.

Сиченникова в трех сетах проиграла представительнице Германии Мишелль Кроппен. Украинка показала далеко не лучшее выступление, но и ее соперница была очень стабильной. К примеру, во втором сете Кроппен выбила 29 баллов. Как итог – Сиченикова проиграла 0:3 по сетах.


На этой Олимпиаде Кроппен уже взяла бронзу в командных соревнованиях.

Для Сичениковой – это третьи Игры в карьере. Однако высоких результатов у нее никогда не было. В Токио-2020 Сиченикова больше не выступит. Две другие украинки – Вероника Марченко и Анастасия Павлова в индивидуальных соревнованиях стартуют 28 июля.

Напомним, в командных соревнованиях сборная Украины уступила представительницам Олимпийского комитета России.

Сергей Остапенко
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Лидия Сиченикова

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