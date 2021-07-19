Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 8
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 2:0 Окончен
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 0:2 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (2 события из 75) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Отменен
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
17:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован

Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»

Алексей Гунбин впервые примет участие в Олимпийских играх
Olympics Токио-2020
15:40
Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»
Алексей Гунбин / Фото: НОК Украины

Украинский лучник Алексей Гунбин поделился впечатлениями от проживания в олимпийской деревне, а также призвал болеть за сборную Украины:

«Это моя первая Олимпиада. Перелет в Токио был непростым, но мы уже готовы соревноваться.

Два года назад мы были в олимпийской деревне на экскурсии. Тогда она еще строилась. Сейчас все закончено, все на высоком уровне, дружественная атмосфера.

По городку можно передвигаться на электрических автобусах, которые ездят самостоятельно, или же на велосипеде.

Болейте за сборную Украины, и мы победим!»



Напомним, украинских олимпийцев поселили в дом, который называется «Порт два».

Ранее в олимпийской деревне были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Стрельба из лука

Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»
Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»
Токио-2020
15:40
Украинцы завоевали лицензию на Олимпийские игры-2020 в стрельбе из лука
Украинцы завоевали лицензию на Олимпийские игры-2020 в стрельбе из лука
21 июня 22:21
Украинское трио – вице-чемпионы Европы по стрельбе из лука
Украинское трио – вице-чемпионы Европы по стрельбе из лука
6 июня 15:47
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости