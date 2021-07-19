В Токио прибыла очередная группа украинских олимпийцев
Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»
Алексей Гунбин впервые примет участие в Олимпийских играх
15:40
Алексей Гунбин / Фото: НОК Украины
Украинский лучник Алексей Гунбин поделился впечатлениями от проживания в олимпийской деревне, а также призвал болеть за сборную Украины:
«Это моя первая Олимпиада. Перелет в Токио был непростым, но мы уже готовы соревноваться.
Два года назад мы были в олимпийской деревне на экскурсии. Тогда она еще строилась. Сейчас все закончено, все на высоком уровне, дружественная атмосфера.
По городку можно передвигаться на электрических автобусах, которые ездят самостоятельно, или же на велосипеде.
Болейте за сборную Украины, и мы победим!»
Напомним, украинских олимпийцев поселили в дом, который называется «Порт два».
Ранее в олимпийской деревне были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.
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