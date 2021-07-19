Украинский лучник: «Болейте за сборную, и мы победим!»

Алексей Гунбин / Фото: НОК Украины

Украинский лучник Алексей Гунбин поделился впечатлениями от проживания в олимпийской деревне, а также призвал болеть за сборную Украины:

Два года назад мы были в олимпийской деревне на экскурсии. Тогда она еще строилась. Сейчас все закончено, все на высоком уровне, дружественная атмосфера.

По городку можно передвигаться на электрических автобусах, которые ездят самостоятельно, или же на велосипеде.

Болейте за сборную Украины, и мы победим!»