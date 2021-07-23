Украинские лучницы остались недовольны результатами в квалификации
Украинский лучник Гунбин завершил предварительный этап в топ-30
В 1/32 финала турнира Алексей встретиться с представителем Индии
09:25
Алексей Гунбин / Фото: facebook.com/olympicua
Завершился предварительный раунд в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 среди мужчин.
Единственный представитель Украины Алексей Гунбин занял 28-е место (656 очков).
Гунбин в 1/32 финала турнира встретится с представителем Индии Тарундипом Раи, который завершил квалификацию с 37-м результатом (652).
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