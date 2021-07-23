Украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 финала Олимпиады-2020

Гунбин и Марченко набрали 1291 балл

Алексей Гунбин / Фото: facebook.com/olympicua

Украинские лучники Алексей Гунбин и Вероника Марченко завершили выступление в миксте на Олимпиаде-2020.



Украинский дуэт не смог попасть в 16-у лучших команд, остановившись на 18 позиции (1291 очко), следом за Канадой. Индонезия и Бангладеш, которые заняли 15-е и 16-е места соответственно, выступили с одинаковым результатом – 1297. Отметим, что представители Республики Кореи Ан Сан и Ким Чже Дук установили олимпийский рекорд новой дисциплины.

Напомним, что Сан также обновила олимпийский рекорд украинки Лины Герасименко, который держался 25 лет.