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20-летний украинский богатырь вновь выиграл Европу. Кохан взял золото и готов поражать на Олимпиаде

На пьедестале молодежного ЧЕ могло быть и вовсе два наших метателя молота
Легкая атлетика
16:01
20-летний украинский богатырь вновь выиграл Европу. Кохан взял золото и готов поражать на Олимпиаде Послесловие
Михаил Кохан с золотом молодежного чемпионата Европы / Фото – by Jurij Kodrun/Getty Images for European Athletics

В легкой атлетике есть одна совершенно не легкая дисциплина – метание молота, вес которого составляет 7,265 кг. Только одному 20-летнему метателю молота в истории удалось запустить снаряд на 80+ метров. Это украинский богатырь Михаил Кохан. Кроме как богатырь его и не назовешь.

5 июля он выиграл соревнования серии World Athletics IndoorTour Gold в Венгрии с четвертым лучшим результатом сезона в мире – 80,78 м. Среди соперников были призер Олимпийских игр Войцех Новицки и четырехкратный чемпион мира Павел Файдек – даже им не удалось обойти Кохана.

А уже 9 июля украинец стал чемпионом Европы. Опять. Уже третий раз в карьере. Правда, пока еще не по взрослым:

  • 2018 – чемпион Европы по юношам U-18

  • 2019 – чемпион Европы по юниорам U-20

  • 2021 – чемпион Европы по молодежи U-23

Просто один англоязычный комментарий из Fecebook о нем:

«Этот мужчина скоро сможет побить рекорд мира. Он устрашающе хорош».

Победная попытка Михаила Кохана на чемпионате Европы по молодежи:

В квалификации молодежного чемпионата Европы для автоматического попадания в финал нужно было показать результат 71 м. Кохан единственным среди 19 участников сделал только одну попытку – заметнул молот на 74,07 м и пошел готовиться к финалу. Норматив удалось выполнить только ему и еще одному атлету, который в итоге так и не попал на пьедестал соревнований.

«Это была непростая квалификация, потому что я метнул только на 74 метра. Выступления здесь – хороший опыт и подготовка к Олимпийским играм.

Не уверен, что в финале метну на 80 метров, но сделаю все, что смогу. Здесь серьезная конкуренция, эти парни умеют метать настолько же далеко, насколько метаю я».

Но никакой борьбы в финале не получилось. Кохан вышел в сектор и в первой же попытке показал результат 76,76 м. Этого в тот день, как оказалось, уже было достаточно для золота. Но во второй раз украинец метнул снаряд на 38 сантиметров дальше, а сразу же после этого добавил еще 74.

Результаты финала молодежного чемпионата Европы в метании молота:

Итог – 77,88 м и уверенное первое место. Обладатель серебра грек Христос Францескакис вновь уступил украинцу, вновь стал вторым. Но если в 2019 году на юниорском ЧЕ их разделили всего 51 сантиметр, то в этот раз на молодежном турнире – больше 2,5 метра.

«Мне было непросто выступать – не знаю почему, ведь вчера у меня была совсем небольшая тренировка. Но было сложновато.

Сектор немного медленный, я не был достаточно быстрым. Может это сыграло свою роль. Но я доволен результатом, а особенно победой.

Теперь хочу показать хороший результат на Олимпийских играх. Надеюсь, что выступлю там не хуже, чем здесь. Хочу выйти в финал, а там – запустить молот так далеко, как только смогу».

В 2019 году тогда еще 18-летний Кохан занял пятое место на чемпионате мира в Дохе. Вероятно, на Олимпийские игры у него куда более амбициозные планы.

В Токио отправятся три украинские метатели молота. И если 22-летний Глеб Пискунов в Таллине не выступал, то Михаил Гаврилюк едва не поднялся на пьедестал вместе с Коханом.

Гаврилюк уже становился призером чемпионата Европы среди молодежи – бронза в 2019 году. В этот раз украинец не сумел пробиться в призы – замыкал тройку после первой половины финала, но в четвертой попытке швед Рагнар Карлссон его все же обошел.

Ничего – будет злее в Токио. Там нужно будет метнуть так, чтобы потом четыре года не сожалеть об упущенной возможности.

Сергей Лукьяненко
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