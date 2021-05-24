Бах: «Необходимо пойти на некоторые жертвы, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись»

Томас Бах / фото - 360tv

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Игры в Токио должны состояться согласно плану. Функционер рассказал в комментарии PTI о подготовке и заверил японских болельщиков в безопасности грядущей Олимпиады.

Безопасность и надежность для всех являются высшим приоритетом. Но вместе с нашими японскими коллегами мы должны будем обеспечить для спортсменов возможность собраться вместе и соревноваться в безопасных условиях.

Более 70% спортсменов и персонала уже прошли вакцинацию, и со временем это число будет расти. Мы также получили предложения от трех производителей вакцин для дальнейшей вакцинации.

Мы должны пойти на некоторые жертвы, чтобы все состоялось. Спортсмены определенно смогут воплотить свои олимпийские мечты в реальность».