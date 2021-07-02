Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Италия -:- Запланирован
Теннис (4 события из 82) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Титулованная легкоатлетка осталась без пьедестала
Легкая атлетика
07:55
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Марина Бех-Романчук / Фото - Facebook
В Осло (Норвегия) завершился третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выполнила 5 попыток, но ее результаты не были засчитаны из-за заступов. Таким образом, Марина осталась за бортом итогового зачета.

Триумфатором турнира немка Малайка Биамбо, показав результат – 6.83 м.

Бриллиантовая лига. Осло (Норвегия). Прыжки в длину. Женщины

1. Малайка Биамбо (Германия) – 6.83 м

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6.61 м

3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6.58 м

Накануне Бех-Романчук завоевала пятое золото на чемпионате Украины в прыжках в длину.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марина Бех-Романчук Бриллиантовая лига

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
2 июля 2021г. 09:18
Малайка Мігамбо(Mihambo)
0 0
Ответить
2 июля 2021г. 08:47
До олімпіади не так і далеко, а Марина ніяк на планку не попаде, щось не те з підготовкою. Може треба менше брати участь в фотосесіях, а зосередитись на підготовці до змагань. В рейтингу 2021 року на 26 місці, дуже скромно як для срібного призера чемпіонату світу.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Легкая атлетика
29 июня 20:08
Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в прыжках в длину
Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в прыжках в длину
Легкая атлетика
19 июня 20:37
Сумасшедший настрой и огонь в глазах. Видео рекордного прыжка Бех-Романчук
Сумасшедший настрой и огонь в глазах. Видео рекордного прыжка Бех-Романчук
Легкая атлетика
11 июня 11:28
Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
Легкая атлетика
11 июня 07:23
Проценко, Бех-Романчук и Рыжикова выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции
Проценко, Бех-Романчук и Рыжикова выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции
Легкая атлетика
4 июня 13:20
Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Словакии, Кохан – второй в метании молота
Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Словакии, Кохан – второй в метании молота
Легкая атлетика
2 июня 21:27

Новости: Легкая атлетика

Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
07:55
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
1 июля 22:59
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
1 июля 10:31
Проклятый забег. У еще одного участника львовского полумарафона остановилось сердце
Проклятый забег. У еще одного участника львовского полумарафона остановилось сердце
30 июня 21:36
«Он мчал к финишу на грани возможностей». В Львовской мэрии сообщили причину остановки сердца участника полумарафона
«Он мчал к финишу на грани возможностей». В Львовской мэрии сообщили причину остановки сердца участника полумарафона
30 июня 19:22
Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»
Усэйн Болт: «Если бы я серьезно подошел к делу, когда был моложе, то мог выиграть, наверное, четыре Олимпиады»
30 июня 13:58
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
30 июня 12:56
Из-за неопределенности в дипломатических отношениях. У Беларуси забрали чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе
Из-за неопределенности в дипломатических отношениях. У Беларуси забрали чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе
29 июня 20:33
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
29 июня 20:08
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости