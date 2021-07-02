Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Титулованная легкоатлетка осталась без пьедестала
07:55
Марина Бех-Романчук / Фото - FacebookВ Осло (Норвегия) завершился третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выполнила 5 попыток, но ее результаты не были засчитаны из-за заступов. Таким образом, Марина осталась за бортом итогового зачета.
Триумфатором турнира немка Малайка Биамбо, показав результат – 6.83 м.
Бриллиантовая лига. Осло (Норвегия). Прыжки в длину. Женщины
1. Малайка Биамбо (Германия) – 6.83 м
2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6.61 м
3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6.58 м
Накануне Бех-Романчук завоевала пятое золото на чемпионате Украины в прыжках в длину.
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