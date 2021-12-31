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Бех-Романчук объяснила, почему в детстве выбрала прыжки в длину
У Марины были на выбор несколько дисциплин легкой атлетики
31 декабря 2021г. 10:12
Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images
Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, как происходил ее выбор дисциплины легкой атлетики:
Выбор у меня было не большой. Условия для легкоатлетов, которые есть в моем городе, – спринт, выносливость да прыжки (длина, тройной). Мой тренер (Вадим Крушинский) сразу на первой тренировке заметил, что я буду хорошим прыгунком в длину, потому что у меня очень хорошо стопа толкает. У нас даже есть такое упражнение в разминке, когда мы выпрыгиваем вверх. Это у меня получалось лучше всех.
Напомним, что кандидат на место главного тренера сборной Украины по легкой атлетики Михаил Хмель отказался возглавит команду.
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