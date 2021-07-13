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Бех-Романчук победила на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании

Украинке в лучшей попытке не хватило двух сантиметров до лучшего результата сезона
Легкая атлетика
23:00
Бех-Романчук победила на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании
Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

Марина Бех-Романчук стала лучшей на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, Великобритания, по прыжкам в длину.

Украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку. В шестом прыжке Марине удалось опередить свою конкурентку Малайку Михамбо.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Бех-Романчук показал третий результат, после чего выиграла турнир в Венгрии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Марина Бех-Романчук Малайка Михамбо Бриллиантовая лига

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