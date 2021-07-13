Бех-Романчук победила на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании

Украинке в лучшей попытке не хватило двух сантиметров до лучшего результата сезона

Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

Марина Бех-Романчук стала лучшей на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, Великобритания, по прыжкам в длину.



Украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку. В шестом прыжке Марине удалось опередить свою конкурентку Малайку Михамбо.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Бех-Романчук показал третий результат, после чего выиграла турнир в Венгрии.