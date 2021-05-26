Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021
Бех-Романчук тренируется на Луне. Иначе как объяснить отсутствие гравитации во время ее прыжков?
Легкоатлетка поделилась невероятными результатами тренировочного лагеря
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Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images
Чемпионка Европы в прыжках в длину Марина Бех-Романчук опубликовала новое видео в своем Instagram. Украинка продемонстрировала результаты работы в тренировочном лагере. Во время прыжка легкоатлетки кажется, будто гравитация отключается и она продолжает парить в воздухе.
Ранее Марина опубликовала обнаженное фото, прикрывшись букетом цветов.