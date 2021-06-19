Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в прыжках в длину

Она прыгнула на 6,76 метра

Марина Бех-Романчук / фото - ФЛАУ

С 18 по 20 июня в Луцке проходит чемпионат Украины по легкой атлетике.

Действующая чемпионка Европы Марина Бех-Романчук завоевала свое пятое золото ЧУ, победив в соревнованиях по прыжкам в длину. Прыгунья со своей второй попытки показала результат в 6,76 м.

Второй в этой дисциплине стала Ирина Нерубальщук, не дотянув до результата Марины на 0,3 м (6,46 м). Тройку лидеров замкнула Оксана Мартынова с результатом в 6,35 м.

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Напомним, Килипко установила новый рекорд Украины и завоевала олимпийскую лицензию.