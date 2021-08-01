Вера, разочарование и принятие. Эмоции Бех-Романчук во время финального заплыва мужа
Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину
6,71 хватило украинке для квалификации в борьбу за медали
07:20
Фото: Getty Images
Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал Олимпийских игр-2020 в прыжках в длину.
Украинка в первом прыжке показала 6,71 м. В последующих попытках Бех-Романчук пыталась взять 6,75 м, которые позволили бы автоматически оказаться в финале, но два заступа не позволили показать результат.
Напомним, что муж Марины Михаил Романчук принес Украине первое серебро Олимпиады-2020.
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