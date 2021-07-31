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Белорус Литвинович выиграл золото Олимпиады в прыжках на батуте

Украинец Просторов не сумел выйти в финал соревнований
Olympics Токио-2020
10:20
Белорус Литвинович выиграл золото Олимпиады в прыжках на батуте
Иван Литвинович / фотка - sb.by

На Олимпийских Играх в Токио были разыграны медали в прыжках на батуте у мужчин.

Победу одержал Иван Литвинович из Беларуси, для его страны это первая награда на Олимпиаде. На втором месте расположился опытнейший китаец Дон Дон, который взял свою четвертую олимпийскую медаль на четвертых ОИ подряд (бронза в Пекине-2008, золото в Лондоне-2012 и серебро в Рио-2016). Тройку лидеров замкнул представитель Новой Зеландии Дилан Шмидт.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)

Прыжки на батуте. Мужчины. Финал

1. Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715

2. Дон Дон (Китай) – 61,235

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675

Украинец Николай Просторов с результатом 92,570 в квалификации не сумел выйти в финал.


Рене Тер Велде
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Николай Просторов

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