«Думал, что сейчас надеру им задницы». Михаил Кохан не стесняется – он хочет золото Парижа-2024

20-летний метатель молота был близок к медали уже в Токио

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Михаил Кохан на Олимпийских играх-2020 / Фото - НОК

Он становился чемпионом и вице-чемпионом мира среди юношей и юниоров, чемпионом Европы среди юношей, юниоров и молодежи, выигрываю юношеские Олимпийские игры. Но Михаил Кохан не хочет на этом останавливаться.

20-летний украинский метатель молота стал самым молодым финалистом Токио-2020 в свой дисциплине. И серьезно претендовал на медаль.

За две попытки до конца соревнований Кохан шел на втором серебряном месте. Но в последний момент соперники включились и сдвинули его на самую обидную четвертую строчку.

Впрочем, украинец не расстраивается – не удалось надрать им задницы сейчас, получится чуть позже. Он дал понять – хочет, чтобы в Париже-2024 все было совершенно по-другому.

Каково оно, съездить на Олимпийские игры?

Нормально. Я был уже на юношеских Олимпийских играх – взрослые ничем не отличаются, только соперники взрослые. Так что особо эмоций не получил.

Конечно, Олимпийские игры – это крутой старт, он раз в четыре года проводится. Но у нас в течение сезона проводится достаточно стартов. Я ведь не думаю, что это Олимпийские игры, думаю, что это просто соревнования, как и те, которые были в течение года.

У нас ведь соревнуются все те же люди, новых никого нет, с другой планеты никто не прилетает.

Получается, это просто соревнования, которые по-другому называются и проходят раз в четыре года. Конечно, круто на них съездить, поучаствовать, но в эмоциональном плане я спокойно к ним отношусь.

На юношеской Олимпиаде более дружеская обстановка была, все юноши были, друг с другом дружили. А здесь уже взрослые и понимаешь, что особо дружить с ними не нужно, нужно их побеждать. Ну и там я был в роли лидера. Мне было легче, чем здесь.

Каково это, выступать на соревнованиях, когда ты топ среди одногодок, а здесь другой уровень конкуренции?

Тягаться тяжело, но уже нервы потрепать можно. То, что было по юношах, оно там и осталось. Я сейчас перехожу во взрослый спорт, нужно по-новому завоевывать все награды.

У нас меняется вес снаряда. Взрослый спорт не связан с юношеским и юниорским, как в других дисциплинах: в прыжках, в беге.

А каково это, когда привык приезжать и выигрывать все по юношам, а по взрослым ситуация иная?

В этом есть свой прикол. Эффект неожиданности – так можно это назвать. Приходится быть на чеку и делать свое дело: стараться улучшить свой результат, метнуть личный рекорд.

Ну да, я ехал туда не туристом. У меня была своя цель и, считаю, я ее выполнил – метнул свой результат, достойно сражался со своими соперниками. Задача была попасть в финал для начала. А там уже как сложится – никто ведь не знает, что будет. Нужно было показывать свой результат, а там будет так, как будет.

В квалификации ты вышел и со второй попытки метнул норматив – максимально спокойно.

Так и нужно делать. Норматив у нас был таким же, как и олимпийский норматив, для попадания в Токио. Нужно было подтвердить, кто на самом деле может метать эти метры.

Квалификацию нужно метать, я считаю, по нормативу, чтобы автоматически проходить. Потому что вторая группа выступала позже, они могут увидеть сколько я метнул и, не дай Бог, отметать меня.

С какими мыслями ты к финалу походил? Задачу минимум, получается, выполнил.

Да, первая задача была выполнена. Но у нас не сразу финал – туда только восемь из 12 выходят. Вторая задача, самая основная – попасть в этот финал и показать там свой результат.

Выходил с холодной головой, особо не нервничал.

Подумал, что нормально – можно еще добавлять. Но добавить немного не получилось. В эмоциональном плане. До пятой попытки я шел вторым. Это придало мне некой уверенности. Я пытался прибавлять, но немножко не складывалось.

А потом добавили ребята, вытолкнули меня на четвертое место и последнюю я уже на эмоциях метал. А на эмоциях метать нельзя.

На эмоциях – это злость, переживание?

Да. Мысли, что нужно метнуть дальше.

Когда ты шел после четвертой попытки вторым, то верил, что сможешь взять медаль?

Особо нет, потому что знал, что еще некоторые ребята не метнули. Поляк Файдек, он в сезоне почти 83 метра метал. Я думал, что для него 80 метров – это не особо проблема. Вот он и метнул. А норвежец – это для всех нонсенс. Он добавил где-то три метра к личному рекорду. От него ничего такого не ожидали.

Я так понимаю, он неприятно тебя впечатлил.

Ну да. Можно и так сказать. Но ребята сильнее меня. Они и выше меня, и больше, и тяжелее. Есть еще куда стремиться.

Результаты финала Олимпийских игр в метании молота:

Думал так, что сейчас надеру им задницу.

Хотел надереть им задницу, правильно?

Да. Думал, что покажем старичкам на что мы способны.

Ты на чемпионате мира был четвертым, здесь – пятым. Это бесит, что ты вот-вот, но без медали?

Это, конечно, мотивирует и немножко успокаивает, что вот-вот, еще чуть-чуть осталось.

На чемпионате мира я установил личный рекорд, практически на метр дальше метнул, был рад своему результату. Медали разыгрывались на 78 метрах, но я к ним был еще немножко не готов. Мне тогда было всего 18 лет.

Тогда тоже, кстати, попал в историю как самый молодой медалист.

Сейчас все выглядит так, что через год-два ты будешь доминировать в мировом метании молота. Для этого ведь есть основания?

Все зависит от того, как я буду тренироваться. Но, конечно, люди смотрят, что тенденция какая-то есть, что результат увеличивается. Но загадывать не будем, потому что это спорт, всякое может произойти. Бывает, что у людей застои по несколько лет. Так что неизвестно как будет через два года.

Чего ты вообще хочешь достичь в спорте, зачем ты этим занимаешься?

Первое – это, чтобы войти в историю и оставить свой след в этом спорте. Второе – чтобы прославить Украину на весь мир. У нас была лучшая школа советских молотобойцев – мировой рекорд Юрий Седых установил. Так что у нас богатая история, очень хотелось бы продолжить ее.

У меня тоже есть цель заработать. Но об этом нужно думать во вторую очередь, особенно на соревнованиях. В первую очередь хочется просто выиграть у них. Чтобы они знали кто я.

Скажи, тебе уже надоело выступать среди одногодок, хочется побеждать уже взрослых?

По своему возрасту, конечно, приятнее выступать. Атмосфера совсем другая. Ну и чувствую небольшое преимущество. Вообще легче выступать по своему возрасту, а не с мужиками на 10 лет старше.

В Париж ты будешь ехать за чем?

Как зачем? Думаю, вы сами знаете – представить страну на самом высшем уровне.

Значит вопрос в том, какую именно медаль?

Я же говорю – на самом высшем уровне.