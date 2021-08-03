Две тысячные отделили спринтера Смелика от прохода в полуфинал Олимпиады

У украинца лучший результат из тех, кто остался вне 24-х квалифицировавшихся

Сессия Сергея Смелика / Фото: Getty Images

Сергей Смелик не прошел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в беге на дистанции 200 м.



Спринтер с лучшим личным временем сезона финишировал четвертым в своей сессии. 20,53(525) стал 17-м общим временем, но этого не хватило для прохода в 24 (!) полуфиналистов. Все дело в том, что проходит в следующий раунд трое первых с каждого забега, а также еще три спринтера с лучшим результатом.

И тут украинцу не повезло дважды – попасть в конкурентную группу (в 1 сессии третьим стал южноамериканец с 20,78) и стать лучшим вне полуфинала (всего 2 тысячных отделили Смелика от третьего лучшего результата не прошедших напрямую спринтеров).

Напомним, что Марина Бех-Романчук стала пятой на Олимпийских играх.