Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР

Наша страна уже почти 30 лет как независима

Мнение

Эстафетная команда Украины с золотыми медалями / Фото - facebook.com/UkrainianAthletics

Новый рекорд Украины, лучший результат сезона в мире – это все о смешанной эстафете на чемпионате AFAB (Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций).

Алексей Поздняков, Татьяна Мельник, Алина Логвиненко и Александр Погорилко завоевали золото – 3:15,46 минуты. Это уровень финалистов чемпионата мира.

Но не совсем приятно, точнее совсем неприятно напротив результата нашей команды видеть не сине-желтый флаг, а запрещенный у нас советский с серпом и молотом и кодом URS.

World Athletic, СССР – это прошлое, такого государства уже 30 лет как не существует… Кажется, за время независимости наши спортсмены достаточно раз поднимали флаг Украины. Достаточно, чтобы его запомнить.

Конечно, все можно списать на простую ошибку. И, очевидно, что это она и есть – кто-то случайно нажал не на ту кнопку, прочел не URS, а UKR или что-то подобное. Даже предполагать не хочется, то это какая-то провокация – бред.

Но неприятно.

И это уже третий случай за последние несколько дней с подобными ошибками. Сперва в Польше телеканал TVPSpor забыл до конца обновить календарь игрового дня Евро-2020 – сменил только названия стран, а флаги оставил. Нам, по иронии судьбы, достался триколор страны, с которой уже седьмой год идет война:

Ну а следом за этим напартачили еще и ирландцы из. Но если ошибку поляков еще можно понять, то какое затмение случилось в Ирландии – объяснить трудно. Нам пририсовали тот же триколор. Вот только на этот раз у всех остальных команд все в порядке.

К счастью, результат матча показал – триколором там и не пахнет. Он бы, в лучшем случае опустился со счетом 0:3.

Чего уж там, даже в UEFA относительно недавно умудрились перепутать не только флаг, но и всех футболистов вместе с тренером. Шевченко с Черчесовым, Яремчука с Дзюбой… Конечно, изтот бред быстро убрали. Но как он там вообще появился?

Подобных ошибок было достаточно. Российский Матч ТВ в 2016 перепутал наш флаг со своим. Государственный телеканал России случайно перепутал флаг страны, у которой аннексировал полуостров, с которой начал войну, со своим. Совершенно случайно, да? Даже если это и так, то слабо верится.

Чего уж там, даже у нас, в Киеве в 2013 году Анну Ризатдинову заставили кричать от возмущения. Всего раз в карьере нашей гимнастке удалось завоевать золото чемпионата мира. Но вместо своего гимна услышала гимн России… Жесть.

«Как такое могло произойти на домашнем чемпионате? Люди не привыкли к победам Украины – могу объяснить это только так».

Как с этим бороться? Ну, нереально ведь к каждому приставить по одному Майку Тайсону, который будет объяснять разницу между русским/российским и украинским:

Ведущий: Когда ты был чемпионом мира, все знали, кто чемпион. Даже те, кто никогда не видел твоих боев. А сейчас такой период в боксе, что есть два чемпиона в супертяжелом весе, но никто их не знает. Второй ведущий: Знают только, что они русские. Майк Тайсон: Они не русские, а украинцы.

Сложно назвать одну вещь, которая все кардинально изменит – сделав которую все в один момент перестанут так глупо ошибаться.

Но, для начала, наверное, если мы говорим о спорте, нашим топовым спортсменам не стоит просить иностранных журналистов называть себя на русский манер.

Ну или одному из лучших футболистов в нашей истории не стоит на пресс-конференции говорить, что сейчас он проявит уважение и будет отвечать по-украински, но продолжать говорить по-русски.

Да и заявления о том, что русские и украинцы – один народ от прославленного боксера тоже не демонстрируют тем же ирландцам, полякам и UEFA, что флаги путать не стоит.

Это только один из факторов этих ошибок. Один из. И не факт, что главный. Кто-то ошибается из-за невнимательности, кто-то из-за незнания, кто-то делает это нарочно.

Все, что остается – добиваться успеха. В каждой сфере. Не только в спорте. И тогда, очевидно, перепутать наш флаг для самих ошибившихся будет позором, а не случайной оплошностью.