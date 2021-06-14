Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 13
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Англия - Хорватия 1:0 Окончен
19:00 Австрия - Македония 3:1 Окончен
22:00 Нидерланды - Украина 3:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
22:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:2 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 132:106 Окончен
22:00 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 107:96 Окончен
Теннис (3 события из 29) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Новак Джокович - Стефанос Циципас 3:2 Окончен
ATP 2021 (London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Джеймс Уорд - Илья Марченко 0:2 Окончен
WTA 2021 (Birmingham, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Коко Вандевеге - Катерина Козлова 2:1 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Прометей 30:20 2-я четверть
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Шотландия - Чехия 0:2 Окончен
19:00 Польша - Словакия -:- Запланирован
22:00 Испания - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс 118:125 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Прометей 30:20 2-я четверть
Теннис (3 события из 44) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
15:40 Илья Ивашка - Роджер Федерер 0:2 Окончен
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
18:45 Фелисиано Лопес - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:20 Аманда Анисимова - Ализе Корне 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Венгрия - Португалия -:- Запланирован
22:00 Франция - Германия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз -:- Запланирован
Теннис (8 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Гаэль Монфис - Lloyd Harris -:- Запланирован
12:00 Артур Риндеркнеч - Стефанос Циципас -:- Отменен
13:20 Даниил Медведев - Жан-Леннард Струфф -:- Запланирован
16:00 Александер Зверев - Dominik Koepfer -:- Запланирован
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:40 Бенуа Пер - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:15 Андреа Петкович - Виктория Азаренко -:- Запланирован
14:30 Ангелика Кербер - Мисаки Дои -:- Запланирован
15:50 Гарбин Мугуруса - Сорана Кирстя -:- Запланирован

Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР

Наша страна уже почти 30 лет как независима
Легкая атлетика
17:30
Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР Мнение
Эстафетная команда Украины с золотыми медалями / Фото - facebook.com/UkrainianAthletics

Новый рекорд Украины, лучший результат сезона в мире – это все о смешанной эстафете на чемпионате AFAB (Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций).

Алексей Поздняков, Татьяна Мельник, Алина Логвиненко и Александр Погорилко завоевали золото – 3:15,46 минуты. Это уровень финалистов чемпионата мира.

Но не совсем приятно, точнее совсем неприятно напротив результата нашей команды видеть не сине-желтый флаг, а запрещенный у нас советский с серпом и молотом и кодом URS.

World Athletic, СССР – это прошлое, такого государства уже 30 лет как не существует… Кажется, за время независимости наши спортсмены достаточно раз поднимали флаг Украины. Достаточно, чтобы его запомнить.

Конечно, все можно списать на простую ошибку. И, очевидно, что это она и есть – кто-то случайно нажал не на ту кнопку, прочел не URS, а UKR или что-то подобное. Даже предполагать не хочется, то это какая-то провокация – бред.

Но неприятно.

И это уже третий случай за последние несколько дней с подобными ошибками. Сперва в Польше телеканал TVPSpor забыл до конца обновить календарь игрового дня Евро-2020 – сменил только названия стран, а флаги оставил. Нам, по иронии судьбы, достался триколор страны, с которой уже седьмой год идет война:

Ну а следом за этим напартачили еще и ирландцы из RTE. Но если ошибку поляков еще можно понять, то какое затмение случилось в Ирландии – объяснить трудно. Нам пририсовали тот же триколор. Вот только на этот раз у всех остальных команд все в порядке.

К счастью, результат матча показал – триколором там и не пахнет. Он бы, в лучшем случае опустился со счетом 0:3.

Чего уж там, даже в UEFA относительно недавно умудрились перепутать не только флаг, но и всех футболистов вместе с тренером. Шевченко с Черчесовым, Яремчука с Дзюбой… Конечно, из Twitter тот бред быстро убрали. Но как он там вообще появился?

Подобных ошибок было достаточно. Российский Матч ТВ в 2016 перепутал наш флаг со своим. Государственный телеканал России случайно перепутал флаг страны, у которой аннексировал полуостров, с которой начал войну, со своим. Совершенно случайно, да? Даже если это и так, то слабо верится.

Чего уж там, даже у нас, в Киеве в 2013 году Анну Ризатдинову заставили кричать от возмущения. Всего раз в карьере нашей гимнастке удалось завоевать золото чемпионата мира. Но вместо своего гимна услышала гимн России… Жесть.

«Как такое могло произойти на домашнем чемпионате? Люди не привыкли к победам Украины – могу объяснить это только так».

Как с этим бороться? Ну, нереально ведь к каждому приставить по одному Майку Тайсону, который будет объяснять разницу между русским/российским и украинским:

Ведущий: Когда ты был чемпионом мира, все знали, кто чемпион. Даже те, кто никогда не видел твоих боев. А сейчас такой период в боксе, что есть два чемпиона в супертяжелом весе, но никто их не знает.

Второй ведущий: Знают только, что они русские.

Майк Тайсон: Они не русские, а украинцы.

Сложно назвать одну вещь, которая все кардинально изменит – сделав которую все в один момент перестанут так глупо ошибаться.

Но, для начала, наверное, если мы говорим о спорте, нашим топовым спортсменам не стоит просить иностранных журналистов называть себя на русский манер.

Ну или одному из лучших футболистов в нашей истории не стоит на пресс-конференции говорить, что сейчас он проявит уважение и будет отвечать по-украински, но продолжать говорить по-русски.

Да и заявления о том, что русские и украинцы – один народ от прославленного боксера тоже не демонстрируют тем же ирландцам, полякам и UEFA, что флаги путать не стоит.

Это только один из факторов этих ошибок. Один из. И не факт, что главный. Кто-то ошибается из-за невнимательности, кто-то из-за незнания, кто-то делает это нарочно.

Все, что остается – добиваться успеха. В каждой сфере. Не только в спорте. И тогда, очевидно, перепутать наш флаг для самих ошибившихся будет позором, а не случайной оплошностью.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Легкая атлетика

Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР
Мнение
Как это остановить? Сборная Украины обновила национальный рекорд, но его представили флагом СССР
17:30
Гуцол и Миколенко поднялись на пьедестал турнира в Финляндии
Гуцол и Миколенко поднялись на пьедестал турнира в Финляндии
11 июня 16:58
Сумасшедший настрой и огонь в глазах. Видео рекордного прыжка Бех-Романчук
Сумасшедший настрой и огонь в глазах. Видео рекордного прыжка Бех-Романчук
11 июня 11:28
Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
11 июня 07:23
Никифоров победил в Австрии
Никифоров победил в Австрии
10 июня 11:35
Мазур на турнире в Финляндии завоевал золото, отомстив сопернику за отобранную медаль на ЧЕ
Мазур на турнире в Финляндии завоевал золото, отомстив сопернику за отобранную медаль на ЧЕ
9 июня 11:14
Мировой рекорд в беге на 10 километров продержался 2 дня
Мировой рекорд в беге на 10 километров продержался 2 дня
9 июня 10:01
Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку
Пташкина победила на турнире в Коппенгагене, Левченко стала третьей в Турку
8 июня 23:02
Килипко и Никифоров заняли вторые места на турнире в Праге
Килипко и Никифоров заняли вторые места на турнире в Праге
8 июня 11:58
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00