Катерина Климюк: «Стільки років, яким би не було керівництво рашки, у них завжди була одна мета – принижувати Україну»

Легкоатлетка намагається по-максимуму використовувати свої соціальні мережі

Катерина Климюк / Фото - facebook.com/winner.klymiuk.1

Легкоатлетка збірної України Катерина Климюк має один із найкращих Instagram в українському спорті. І з початком повномасштабного вторгнення росії вона намагається використовувати соціальні мережі для інформаційної протидії агресору. Про що розповіла в ефірі XSPORT.

«У мене є підбірка історій в Instagram «І ось чому винні у війні всі люди з рашки». Я спеціально ніде не хочу вживати назву цієї держави. Я вже давно пишу її з малої літери. Це навмисно, щоб показати моє ставлення, що я не поважаю цю країну. Тому пишу «рашка» чи щось таке. Я хотіла і нашим людям, які, можливо, думають, що у війні винен лише один президент рашки, хотіла показати, що винні усі. Тому що впродовж стількох років, яким би не було керівництво цієї країни, у них завжди була одна мета – принижувати Україну, робити так, щоб авторитет нашої держави в очах інших країн знизити. Хто мене підштовхнув до цього, так це коментар дівчини з рашки, про те, що вона не розуміє, чому має страждати від санкцій. Надала відповідь на питання, чому вони страждають від того, що їх країн коїть в усьому світі».

Для кращого розуміння, в цій підбірці Климюк розглядає події, починаючи ще з 1658 року, з Московсько-української війни.

Нагадаємо, також Климюк розповіла про те, як новина про початок війни застала її потягу до Києва.