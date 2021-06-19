Килипко установила новый рекорд Украины и завоевала олимпийскую лицензию

Марина выиграла золотую медаль национального первенства

Марина Килипко / фото - ФЛАУ

На чемпионате Украины, который проходит в Луцке с 18 по 20 июня, Марина Килипко завоевала золотую медаль в секторе прыжков с шестом.

25-летней спортсменке для победы хватило высоты 4,40. Предыдущий рекорд Украины – 4,65 принадлежал также Килипко. Для того, чтобы получить олимпийскую лицензию Марине необходимо было покорить высоту 4,70. Для этого легкоатлетке потребовалась всего 1 попытка.

Это уже 3-й рекорд Украины, который устанавливает Килипко.

Марина Бех-Романчук установила личный рекорд сезона, заняв 3-е место на этапе Бриллиантовой Лиги.

