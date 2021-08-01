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Климец: «Через три года, думаю, я все равно добьюсь своей медали на Олимпиаде»

Украинка призналась, что рассчитывала на выход в финал

Olympics Токио-2020
21:14
Климец: «Через три года, думаю, я все равно добьюсь своей медали на Олимпиаде»
Ирина Климец / Фото: getty images

Украинская метательница молота Ирина Климец высказалась о своем непопадании в финал Олимпийских игр в Токио.

«Жаль, что нет зрителей: атмосфера не такая. Конечно, я расстроена, поскольку бороться за выход в финал, в принципе, мне с этого года было по силам. В прошлом году и к зиме мы планировали совсем другой результат, но из-за травмы и операции я все силы положила, чтобы восстановиться...

Это сложные игры. Очень сложный год для меня. Но несмотря на травму, я старалась, работала.

Очень жаль. 71.68 метра было мне по силам. В первой попытке немного сетку задела. Вторая была довольно неплохая. Только с финалом не справилась технически. Что касается третьей, с тренером пообщаемся.

Я все равно буду продолжать работать, идти к своей цели. Через три года, думаю, я все равно добьюсь своей медали на Олимпиаде, и будет все хорошо. Все знают, что я могу метать далеко, и я это знаю.

Просто так сложилось в этом году. Я сделала все, что было в моих силах, и приложила как можно больше усилий, чтобы после операции восстановиться. Жаль, что так получилось в олимпийский год с этой травмой.

Уже как начала метать в мае, я себе запретила думать о боли. Я просто знала, что мне надо работать и что я поеду на Олимпиаду. Я была уверена в этом».

Напомним, Климец показала лишь 21-й результат в квалификации Олимпийских игр.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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