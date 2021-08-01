Климец и Новожилова завершили выступление на Олимпиаде-2020

Чемпионка двух последних Игр Влодарчик вышла в финал с лучшим результатом

Ирина Климец / Фото: Getty Images

Ирина Климец и Ирина Новожилова не смогли квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2020 в метании молота.



Украинки с результатами 68,29 и 59,85 не смогли попасть в топ-12 отбора. Олимпийская чемпионка Игр в Лондоне и Рио Анита Влодарчик с лучшим результатом квалификации вышла в финал соревнований.

Напомним, что Марина Бех-Романчук выступит в финале Олимпиады-2020 в прыжках в длину.