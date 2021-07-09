Магучих: «Хочу улучшить свой личный рекорд на молодежном ЧЕ»
Кохан – чемпион Европы среди молодежи
Украинец метнул молот дальше всех
19:18
Михаил Кохан / фото - ФЛАУ
На чемпионате Европы среди молодежи в Таллине, Эстония, завершился финал в секторе метания молота.
Победу в дисциплине одержал 20-летний Михаил Кохан. Результат в 77,88 метров хватило чемпиону мира среди юношей, чтобы завоевать золотую медаль. Михаил Гаврилюк с результатом 73,18 остановился за шаг от пьедестала.
Ранее Кохан показал 3 лучших результата на протяжении трех дней.