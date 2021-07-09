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Кохан – чемпион Европы среди молодежи

Украинец метнул молот дальше всех
Легкая атлетика
19:18
Кохан – чемпион Европы среди молодежи
Михаил Кохан / фото - ФЛАУ

На чемпионате Европы среди молодежи в Таллине, Эстония, завершился финал в секторе метания молота.

Победу в дисциплине одержал 20-летний Михаил Кохан. Результат в 77,88 метров хватило чемпиону мира среди юношей, чтобы завоевать золотую медаль. Михаил Гаврилюк с результатом 73,18 остановился за шаг от пьедестала.

Ранее Кохан показал 3 лучших результата на протяжении трех дней.

Антон Кривенко
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Михаил Кохан

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