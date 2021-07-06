Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Кохан победил на турнире в Венгрии с рекордом среди 20-летних метателей
Михаил также показал лучший результат среди украинцев за последние 16 лет
09:47
Михаил Кохан / Фото: P-T-S miting
Михаил Кохан победил на турнире в метании молота в Секешфехерваре, Венгрия.
Украинец впервые в карьере показал результат свыше 80 метров, установив лучший результат среди украинцев с 2005 года. Также 80,78 м стал рекордом среди 20-летних метателей.
World Athletics Continental Tour Gold. Секешфехерваре. Метание молота
1. Михаил Кохан (Украина) – 80,78 м
2. Войцех Новицки (Польша) – 80,52 м
3. Павел Файдек (Польша) – 78,78 м
Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Ярослава Магучих установила лучший рекорд сезона в мире, а Анна Рыжикова обновила национальный рекорд Украины.