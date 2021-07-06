Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Левченко: «Когда ты спортсменка, ты не можешь просто сделать прививку и пойти отдыхать»
Украинская легкоатлетка высказалась по поводу пандемии коронавируса
6 июля 22:50
Юлия Левченко / Фото - FacebookТитулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о том, как пандемия COVID-19 повлияла на ее спортивную карьеру.
«Когда был 2020 год, база на соревновательный сезон закладывалась еще до начала пандемии. Последствия прошлого года в физическом плане я почувствовала сейчас. То, что переживает мир, начала переживать и я. Я переболела коронавирусом, это была не тяжелая форма, но выпали тренировки. Были моменты, когда очень заболела нога. Ты не можешь объективно оценить свое состояние. Плюс был период, когда между зимним и летним сезоном встал вопрос о вакцинации. Когда ты спортсменка, ты не можешь просто сделать прививку и пойти отдыхать. Начинается сумбур: прививика, 2-3 дня выходных и время ехать на сборы. То же со второй дозой. Все вместе как-то накрывает. Это факторы, придающие напряжения в и без того нелегкий для каждого спортсмена год».
Напомним, на чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях Левченко с результатом 1,94 метра заняла 4-е место. На прошедшем чемпионате Украины титулованная спортсменка показала такой же результат.
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