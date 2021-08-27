Магучих: «Стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте. Единственный предел для меня – это небо»

Титулованная украинская легкоатлетка – о серебре на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне





Ярослава Магучих / Фото - european-athletics.com Бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в высоту, украинка Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.



Цитирует Магучих пресс-служба турнира.



«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна – такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня – это небо. После этого старта я буду выступать в Париже, Брюсселе, а затем на финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. После этих соревнований у меня будет долгожданный отпуск, а затем начну подготовку к сезону в закрытых помещениях».



Напомним, Марии Ласицкене.



Бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в высоту, украинкапрокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.Цитирует Магучихтурнира.Напомним, Ярослава заняла второе место , по попыткам уступив олимпийской чемпионке Токио-2020, россиянке

Владимир Кириченко