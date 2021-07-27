Магучих уже в Токио. Мир легкой атлетики верит в то, что она может побить мировой рекорд

Украинка готова побеждать на Играх-2020

Превью

Ярослава Магучих / Фото - spiegel.de

«Я хочу прыгнуть мировой рекорд». Это слова Ярославы Магучих, которая готовится дебютировать на Олимпийских играх соревнованиями в Токио. И, судя по ее результатам и достижениям, к этим словам стоит прислушаться.

Так начинается текст о нашей легкоатлетке на сайте World Athletics, международной федерации легкой атлетики. 19-летняя девочка заставляет верить в то, что сможет сделать, казалось бы, невозможное – прыгнуть 2,10 м. Это еще не давалось никому. Магучих хочет стать первой.

Еще четыре года назад, когда ей было 15 лет, Ярослава дала понять, что с ней придется считаться. Тогда на чемпионате мира U18 в Найроби она прыгнула совершенно недетские 1,92 м. Этот результат был не только ее личным рекордом, но и лучшим результатом в мире в этой возрастной группе.

А уже через два месяца Магучих выиграла европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Дьере – 1,89 м. И это был только старт.

На следующий год она вернулась в Венгрию, чтобы добавить еще два сантиметра к личному рекорду и стать чемпионкой Европы в категории U18. В октябре после ее прыжка устояла уже планка 1,95 м – это победа на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

И наш тинэйджер решила не останавливаться – в 2019 году продолжила двигать свою карьеру по восходящей траектории. Начала с того, что повторила мировой рекорд U20 в помещении, а затем открыла летний сезон в Дохе – 1,96 м. Это очередное обновление личного рекорда. А еще…

В 17 лет и 226 дней Магучих стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги. В столицу Катара украинка еще вернулась, правда, сперва в Юджине впервые в карьере прыгнула 2,00 метра, а еще взяла золото чемпионата Европы U20.

Прогресс Магучих в прыжках в высоту

2016 – 1,80 м

2017 – 1,92 м

2018 – 1,95 м

2019 – 2,04 м

2020 – 2,02 м (i)

2021 – 2,06 м (i)

И вот, пока самая большая сцена в ее карьере. Магучих не растерялась под светом прожекторов – дважды обновила мировой рекорд U20, взяв сначала 2,02 м, а затем и 2,04 м. Это было серебро чемпионата мира – она стала самой молодой медалисткой ЧМ в технических дисциплинах.

Звездная болезнь? Может она и была, но ее никто не успел заметить. Просто два обновления мирового рекорда U20 в помещении в течение нескольких недель говорят об обратном. 2,02 м – Магучих вновь на высоте.

А потом пандемия нанесла свой удар. Правда, даже она не помешала восходящей звезде мировой атлетики-2019 в 2020 году разок прыгнуть 2,00 метра на стадионе – в Стокгольме.

Зимний сезон-2021 – победа на чемпионате Европы в помещении в Торуне. А через месяц еще и прыжок на 2,06 м. Это лучший показатель в мире за последние девять лет. Он позволил украинке подняться на третью строчку в списке лучших результатов в истории женских прыжков в высоту.

Неплохо, как для девочки, которая едва ли не стала барьеристкой.

«Я соревновалась в беге на 400 м с барьерами и тренировала барьеристов, Ярослава пришла ко мне заниматься как раз этой дисциплиной», – тренер высотницы Татьяна Степанова призналась в 2019 году. Правда, важно то, что она добавила позже: «Но сразу же стало ясно, что у нее талант в прыжках в высоту».

Прыжки Магучих на два метра

2,00 Пало Алто, 30 июня 2019

2,04 Доха, 30 сентября 2019

2,01 (i) Львов, 18 января 2020

2,02 (i) Карлсруе, 31 января 2020

2,01 (i) Суммы, 22 февраля 2020

2,00 Стокгольм, 23 августа 2020

2,02 (i) Киев, 9 января 2021

2,00 (i) Удине, 27 января 2021

2,06 (i) Банска-Быстрица, 2 февраля 2021

2,00 (i) Суммы, 11 февраля 2021

2,00 (i) Торунь, 7 марта 2021

2,00 Луцк, 19 июня 2021

2,01 Бердичев, 26 июня 2021

2,03 Стокгольм, 4 июля 2021

2,00 Таллин, 10 июля 2021

Сейчас у Магучих есть возможность в очередной раз продемонстрировать свой талант. Но теперь на самых больших соревнованиях в спорте – Олимпийских играх.

Причем, после лучшего результата сезона в мире (2,03 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме) она попыталась поднять планку своего личного рекорда – сделала три попытки на 2,07 м. Они оказались неудачными. Но это не мешает украинке задумываться о том, чтобы превзойти 2,09 м Стефки Констадиновой – мировой рекорд, который был установлен еще в 1987 году.

«Моя первая и третья попытки на 2,07 м были близки. Есть ощущение, что я могу взлететь и выше, чем 2,07 м».

Меньше чем через неделю после этих слова Магучих выиграла чемпионат Европы U23 в Таллине. Там были достаточно скромные 2,00 м, но после них Ярослава подтвердила свою амбициозную цель:

«Это был хороший вечер на стадионе. Я взяла все высоты с первой попытки. Не продолжала прыгать, потому что главная цель – это Олимпийские игры. Но прыжок на два метра – это хорошо для моей психологии. В Токио хочу прыгнуть больше. Больше чем 2,05 м, чем 2,07 м. Я хочу прыгнуть мировой рекорд».

И на чем же тогда украинка концентрируется в последние недели перед выходом в сектор на Олимпиаде?

«Было больше работы над техникой, чтобы убрать все ошибки. Я хочу подойти к Олимпиаде, полной энергии. Хочу взять каждую высоту с первой попытки».

Квалификация в женских прыжках в высоту состоится 5 августа. Финал – в предпоследний день игр 7 августа. Ярослава Магучих заставляет делать это – требовать от нее золота.

Она не боится ответственности.