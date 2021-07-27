Магучих уже в Токио. Мир легкой атлетики верит в то, что она может побить мировой рекорд
«Я хочу прыгнуть мировой рекорд».
Это слова Ярославы Магучих, которая готовится дебютировать на Олимпийских играх соревнованиями в Токио. И, судя по ее результатам и достижениям, к этим словам стоит прислушаться.
Так начинается текст о нашей легкоатлетке на сайте World Athletics, международной федерации легкой атлетики. 19-летняя девочка заставляет верить в то, что сможет сделать, казалось бы, невозможное – прыгнуть 2,10 м. Это еще не давалось никому. Магучих хочет стать первой.
Еще четыре года назад, когда ей было 15 лет, Ярослава дала понять, что с ней придется считаться. Тогда на чемпионате мира U18 в Найроби она прыгнула совершенно недетские 1,92 м. Этот результат был не только ее личным рекордом, но и лучшим результатом в мире в этой возрастной группе.
А уже через два месяца Магучих выиграла европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Дьере – 1,89 м. И это был только старт.
На следующий год она вернулась в Венгрию, чтобы добавить еще два сантиметра к личному рекорду и стать чемпионкой Европы в категории U18. В октябре после ее прыжка устояла уже планка 1,95 м – это победа на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
И наш тинэйджер решила не останавливаться – в 2019 году продолжила двигать свою карьеру по восходящей траектории. Начала с того, что повторила мировой рекорд U20 в помещении, а затем открыла летний сезон в Дохе – 1,96 м. Это очередное обновление личного рекорда. А еще…
В 17 лет и 226 дней Магучих стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги. В столицу Катара украинка еще вернулась, правда, сперва в Юджине впервые в карьере прыгнула 2,00 метра, а еще взяла золото чемпионата Европы U20.
Прогресс Магучих в прыжках в высоту
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2016 – 1,80 м
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2017 – 1,92 м
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2018 – 1,95 м
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2019 – 2,04 м
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2020 – 2,02 м (i)
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2021 – 2,06 м (i)
И вот, пока самая большая сцена в ее карьере. Магучих не растерялась под светом прожекторов – дважды обновила мировой рекорд U20, взяв сначала 2,02 м, а затем и 2,04 м. Это было серебро чемпионата мира – она стала самой молодой медалисткой ЧМ в технических дисциплинах.
Звездная болезнь? Может она и была, но ее никто не успел заметить. Просто два обновления мирового рекорда U20 в помещении в течение нескольких недель говорят об обратном. 2,02 м – Магучих вновь на высоте.
А потом пандемия нанесла свой удар. Правда, даже она не помешала восходящей звезде мировой атлетики-2019 в 2020 году разок прыгнуть 2,00 метра на стадионе – в Стокгольме.
Зимний сезон-2021 – победа на чемпионате Европы в помещении в Торуне. А через месяц еще и прыжок на 2,06 м. Это лучший показатель в мире за последние девять лет. Он позволил украинке подняться на третью строчку в списке лучших результатов в истории женских прыжков в высоту.
Неплохо, как для девочки, которая едва ли не стала барьеристкой.
«Я соревновалась в беге на 400 м с барьерами и тренировала барьеристов, Ярослава пришла ко мне заниматься как раз этой дисциплиной», – тренер высотницы Татьяна Степанова призналась в 2019 году. Правда, важно то, что она добавила позже:
«Но сразу же стало ясно, что у нее талант в прыжках в высоту».
Прыжки Магучих на два метра
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2,00 Пало Алто, 30 июня 2019
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2,04 Доха, 30 сентября 2019
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2,01 (i) Львов, 18 января 2020
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2,02 (i) Карлсруе, 31 января 2020
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2,01 (i) Суммы, 22 февраля 2020
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2,00 Стокгольм, 23 августа 2020
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2,02 (i) Киев, 9 января 2021
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2,00 (i) Удине, 27 января 2021
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2,06 (i) Банска-Быстрица, 2 февраля 2021
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2,00 (i) Суммы, 11 февраля 2021
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2,00 (i) Торунь, 7 марта 2021
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2,00 Луцк, 19 июня 2021
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2,01 Бердичев, 26 июня 2021
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2,03 Стокгольм, 4 июля 2021
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2,00 Таллин, 10 июля 2021
Сейчас у Магучих есть возможность в очередной раз продемонстрировать свой талант. Но теперь на самых больших соревнованиях в спорте – Олимпийских играх.
Причем, после лучшего результата сезона в мире (2,03 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме) она попыталась поднять планку своего личного рекорда – сделала три попытки на 2,07 м. Они оказались неудачными. Но это не мешает украинке задумываться о том, чтобы превзойти 2,09 м Стефки Констадиновой – мировой рекорд, который был установлен еще в 1987 году.
«Моя первая и третья попытки на 2,07 м были близки. Есть ощущение, что я могу взлететь и выше, чем 2,07 м».
Меньше чем через неделю после этих слова Магучих выиграла чемпионат Европы U23 в Таллине. Там были достаточно скромные 2,00 м, но после них Ярослава подтвердила свою амбициозную цель:
«Это был хороший вечер на стадионе. Я взяла все высоты с первой попытки. Не продолжала прыгать, потому что главная цель – это Олимпийские игры. Но прыжок на два метра – это хорошо для моей психологии.
В Токио хочу прыгнуть больше. Больше чем 2,05 м, чем 2,07 м. Я хочу прыгнуть мировой рекорд».
И на чем же тогда украинка концентрируется в последние недели перед выходом в сектор на Олимпиаде?
«Было больше работы над техникой, чтобы убрать все ошибки. Я хочу подойти к Олимпиаде, полной энергии. Хочу взять каждую высоту с первой попытки».
Квалификация в женских прыжках в высоту состоится 5 августа. Финал – в предпоследний день игр 7 августа. Ярослава Магучих заставляет делать это – требовать от нее золота.
Она не боится ответственности.