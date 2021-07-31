Мазур с худшим результатом сезона не преодолел квалификацию в прыжках в длину на Ои-2020

Украинец не смог прыгнуть дальше 7,6 метров

Владислав Мазур / фото - Getty Images

В финале прыжках длину на Олимпийских играх не будет ни одного представителя Украины.

Действующий чемпион страны Владислав Мазур в Токио показал худший результат за последние полтора года. Для выхода в финал необходимо было показать результат выше 8,15 метров. Украинец с первой попытке прыгнул на 7,60, а во второй и третьей не смог улучшить результат (7,54 и 7,58).

Отметим, что лучшим результатом в карьере Мазура является 8,07 на чемпионате Украины в 2018 году.

В итоговом зачете Владислав занял 27-е место.

1 августа в том же секторе стартует украинка Марина Бех-Романчук, которая весной 2021 года стала чемпионкой Европы.