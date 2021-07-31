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Мазур с худшим результатом сезона не преодолел квалификацию в прыжках в длину на Ои-2020

Украинец не смог прыгнуть дальше 7,6 метров
Olympics Токио-2020
17:09
Мазур с худшим результатом сезона не преодолел квалификацию в прыжках в длину на Ои-2020
Владислав Мазур / фото - Getty Images

В финале прыжках длину на Олимпийских играх не будет ни одного представителя Украины.

Действующий чемпион страны Владислав Мазур в Токио показал худший результат за последние полтора года. Для выхода в финал необходимо было показать результат выше 8,15 метров. Украинец с первой попытке прыгнул на 7,60, а во второй и третьей не смог улучшить результат (7,54 и 7,58).

Отметим, что лучшим результатом в карьере Мазура является 8,07 на чемпионате Украины в 2018 году.

В итоговом зачете Владислав занял 27-е место.

1 августа в том же секторе стартует украинка Марина Бех-Романчук, которая весной 2021 года стала чемпионкой Европы.

Антон Кривенко
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Теги

Владислав Мазур

Комментарии 3

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31 июля 2021г. 17:30
сім метрів дев'яносто шість сантиметрів-прохідний,кращий- вісім чотирнадцять
0 0
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31 июля 2021г. 17:24
[ссылка удалена] прохідний результат,кращий [ссылка удалена]
0 0
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31 июля 2021г. 17:22
Прохідний результат до фіналу [ссылка удалена].Кращий результат в кар'єрі [ссылка удалена]
0 0
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