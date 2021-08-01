Невероятно. В прыжках в высоту два олимпийских чемпиона

Прыгуны договорились, что победителя будет два





Танбери и Баршим / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио очень эмоционально завершились прыжки в высоту у мужчин, где золотые медали завоевали Мутах Эсса Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия).



Баршим начал прыгать с 2.24 м и взял ее с первой попытки, как и 2.27 м, 2.30 м, 2.33 м, 2.33 м, 2.35, 2.37 м. Проблемы у него возникли на 2.39 м, где он провалил все три прыжка.

Тамбери начал прыгать с 2.19 м, а затем как и Баршим взял с первой попытки все те же высоты кроме 2.39 м. После провала на 2.39 м судья предложил итальянцу и катарцу либо сделать перепрыжку, либо согласиться на две золотые медали.

Третье место в прыжках в высоту занял белорус Максим Недосеков, который также взял 2.37 м, но хуже выступил по ходу финала.