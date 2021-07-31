Магучих уже в Токио. Мир легкой атлетики верит в то, что она может побить мировой рекорд
Польша с новым олимпийским рекордом выиграла смешанную эстафету на ОИ-2020
Поляки улучшили свой же результат
15:57
Cборная Польши / фото - Getty Images
Сборная Польши в эстафете 4 на 400 метров на Олимпийских играх в Токио принесла в копилку своей страны еще одну золотую медаль. Поляки обновили свой же олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 3:09.87.
Отметим, что мировой рекорд принадлежит США и составляет 3:09.34. На Олимпиаде американцы финишировали третьими, а серебро завоевали легкоатлеты из Доминиканской республики.
Отметим, что команда из Ямайки заняла 7-е место в финале, обогнав лишь ирландцев.
Сборная Украины с 6-м временем в забеге не смогла квалифицироваться в финал.