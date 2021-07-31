Польша с новым олимпийским рекордом выиграла смешанную эстафету на ОИ-2020

Поляки улучшили свой же результат

Cборная Польши / фото - Getty Images

Сборная Польши в эстафете 4 на 400 метров на Олимпийских играх в Токио принесла в копилку своей страны еще одну золотую медаль. Поляки обновили свой же олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 3:09.87.

Отметим, что мировой рекорд принадлежит США и составляет 3:09.34. На Олимпиаде американцы финишировали третьими, а серебро завоевали легкоатлеты из Доминиканской республики.

Отметим, что команда из Ямайки заняла 7-е место в финале, обогнав лишь ирландцев.

Сборная Украины с 6-м временем в забеге не смогла квалифицироваться в финал.