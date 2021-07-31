Рыжикова и Ткачук выиграли свои забеги и квалифицировались в полуфинал ОИ-2020
Представительницы одной страны заняли весь пьедестал в беге на 100 метров на ОИ-2020
Победительница установила новый олимпийский рекорд
16:22
фото - Getty Images
На Олимпийский играх в Токио состоялся финальный забег на 100 метров среди женщин. Все медали завоевали легкоатлетки из Ямайки.
Чемпионка Олимпиады Элейн Томпсон установила новый олимпийский рекорд, который держался 32 года. Результат американки составлял 10.62, а Элейна улучшила его на 0.01 секунду.
Шелли-Энн Фрейзер и Шерика Джексон финишировали второй и третьей, соответственно.
Напомним, Польша установила обновила свой же олимпийской рекорд в эстафете.
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