Проценко не взял 2.28 и остался без финала Олимпиады-2020
Проценко: «Должен был прыгать выше – никаких оправданий нет»
Легкоатлет не вышел в финал Олимпийских игр
09:42
Андрей Проценко / Фото: ФЛАУ
Украинский легкоатлет Андрей Проценко
прокомментировал результат квалификации Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту:
Был готов прыгнуть намного выше. Может, немного засиделся, но это все оправдания. Должен был прыгать. Почему так случилось – не знаю.
Опыт уже есть, знал, как выступать на таком уровне. Может, дал слабину, увидев, что 14 спортсменов прыгнули на 2,25. Нужно было собраться – я собрался, но по итогу опоздал. Хорошая была попытка, «присел» на планку. Тренер всегда помогал, с ним было проще.
Претендент на олимпийскую медаль в прыжках с шестом подхватил COVID-19 и отправился на самоизоляцию со сборной Австралии.
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