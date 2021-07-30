Проценко: «Должен был прыгать выше – никаких оправданий нет»

Андрей Проценко / Фото: ФЛАУ

Украинский легкоатлет Андрей Проценко прокомментировал результат квалификации Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту:



Опыт уже есть, знал, как выступать на таком уровне. Может, дал слабину, увидев, что 14 спортсменов прыгнули на 2,25. Нужно было собраться – я собрался, но по итогу опоздал. Хорошая была попытка, «присел» на планку. Тренер всегда помогал, с ним было проще.