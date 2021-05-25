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Проценко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

В Гейтсхеде Ольга не соревновалась из-за нарушений санитарного протокола
Легкая атлетика
07:46
Проценко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Андрей Проценко / Фото: dirtpix.eu

Второй этап Бриллиантовой лиги пройдет в Дохе в пятницу, 28 мая. На турнире пройдут соревнования в 14 дисциплинах, в двух из которых будут представители Украины.

Андрей Проценко выступит в прыжках в высоту. Отметим, что Проценко стал вторым на соревнованиях серии World Athletics Indoor Tour Gold в Торуне, Польша.

В тройном прыжке примет участие Ольга Саладуха.

Напомним, что для Ольги этот турнир станет дебютом в этапах Бриллиантовой лиги. Свое первое выступление украинка могла провести еще на этапе в Гейтсхеде, но вместе с Ярославой Магучих нарушила санитарный протокол и не была допущена к соревнованиям.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Проценко Ольга Саладуха Бриллиантовая лига

Комментарии 1

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25 мая 2021г. 08:02
Щось не так в збірній легкоатлетів. Спочатку не брали участь в кубку Європи з матань через виявлення захворювань на covid, потім з аналогічних причин виступили ослабленим складом на кубку Європи з ходьби, тепер ця прикра історія.
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