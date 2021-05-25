Проценко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

В Гейтсхеде Ольга не соревновалась из-за нарушений санитарного протокола

Андрей Проценко / Фото: dirtpix.eu

Второй этап Бриллиантовой лиги пройдет в Дохе в пятницу, 28 мая. На турнире пройдут соревнования в 14 дисциплинах, в двух из которых будут представители Украины.



Андрей Проценко выступит в прыжках в высоту. Отметим, что Проценко стал вторым на соревнованиях серии World Athletics Indoor Tour Gold в Торуне, Польша.

В тройном прыжке примет участие Ольга Саладуха.

Напомним, что для Ольги этот турнир станет дебютом в этапах Бриллиантовой лиги. Свое первое выступление украинка могла провести еще на этапе в Гейтсхеде, но вместе с Ярославой Магучих нарушила санитарный протокол и не была допущена к соревнованиям.