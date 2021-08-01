Рохас побила мировой рекорд украинки Кравец и стала олимпийской чемпионкой

Венесуэльская легкоатлетка превзошла мировой рекорд в последней попытке

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Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в тройном прыжке.

Рохас с результатом 15,67 метров установила новый мировой рекорд, превзойдя достижение украинки Инессы Кравец (15,50), которое держалось с 1995 года! Самое драматичное, что Рохас перебила достижение Кравец в последней попытке, когда уже обеспечила себе золото.

Серебро взяла представительница Португалии Патрисия Мамона, бронзу испанка – Ана Пелетейро.

Рохас завоевала свою вторую олимпийскую медаль. В Рио-2016 у нее было серебро.

Украинка Кравец – двукратный призер Олимпийских игр. В Барселоне-1992 у нее было серебро в прыжках в длину, а в Атланте-1996 – золото в тройном прыжке. Свой рекорд она установила на чемпионате мира в Гетеборге.

Отметим, что Рохас побила предпоследний мировой рекорд в легкой атлетике, который принадлежал кому-то из украинцев. Только Наталья Добрынская продолжает владеть мировым рекордом в пятиборье – 5013 очков, однако в помещении.



Напомним, украинская прыгунья едва не провалилась в квалификации.