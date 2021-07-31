Рыжикова и Ткачук выиграли свои забеги и квалифицировались в полуфинал ОИ-2020

Еще одна украинка была дисквалифицирована

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Три украинки начали свои выступления на Олимпийских игра-2020 в Токио в беге на дистанции 400 м с барьерами.

Обладательница национального рекорда Анна Рыжикова с результатом 54.56 секунд выиграла свой забег и квалифицировалась в полуфинал. Тоже самое сделала Виктория Ткачук (54,80), которая также не оставила шансов соперницам в своем забеге.

А вот еще одна представительница Украины Мария Миколенко совершила фальстарт и ее результат 57.86 не был засчитан. Впрочем, этого времени все равно бы не хватило для прохода в полуфинал.

Полуфинальные забеги состоятся 2 августа.

Напомним, накануне Рыжикова отметила, что находится в хорошей форме и надеется завоевать олимпийскую медаль.