Рыжикова: «Я не вакцинировалась от коронавируса»

Легкоатлетка может подхватить COVID-19

Анна Рыжикова / фото - Getty Images

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла квалификационный забег на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио. 2 августа украинка должна выступить в финале соревнований.

Однако, как заявила сама Рыжикова, она до сих пор не вакцинировалась от коронавируса. В олимпийской деревне каждый день фиксируют по несколько новых заражений.

«Я еще не вакцинировалась, у меня был очень плотный соревновательный график. Не получалось сделать так, чтобы снизить нагрузки до и после вакцинации, как это написано в рекомендациях».

Анна в финале планирует установить новый рекорд.