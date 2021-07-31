Польша с новым олимпийским рекордом выиграла смешанную эстафету на ОИ-2020
Рыжикова: «Я не вакцинировалась от коронавируса»
Легкоатлетка может подхватить COVID-19
19:05
Анна Рыжикова / фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла квалификационный забег на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио. 2 августа украинка должна выступить в финале соревнований.
Однако, как заявила сама Рыжикова, она до сих пор не вакцинировалась от коронавируса. В олимпийской деревне каждый день фиксируют по несколько новых заражений.
«Я еще не вакцинировалась, у меня был очень плотный соревновательный график. Не получалось сделать так, чтобы снизить нагрузки до и после вакцинации, как это написано в рекомендациях».
Анна в финале планирует установить новый рекорд.
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