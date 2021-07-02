Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

25-летний легкоатлет поднял планку в беге на 400 метров с барьерами



Карстен Вархольм / Фото - eurosport.fr

Норвежский легкоатлетна домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.25-летний Вархольм преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Отметим, что мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался 29 лет. Его установил представитель США, преодолевший на Олимпиаде-92 в Барселоне (Испания) дистанцию за 46,78 секунды.Карстен стал триумфаором домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым к финишу прибежал бразилецс результатом 47,38 секунды, тройку лидеров замкнул турок(48,86).Напомним, в Осло украинская легкоатлетка