«Бриллиантовая лига» представила календарь сокращенного сезона
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
25-летний легкоатлет поднял планку в беге на 400 метров с барьерами
10:18
Карстен Вархольм / Фото - eurosport.frНорвежский легкоатлет Карстен Вархольм на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
25-летний Вархольм преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Отметим, что мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался 29 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде-92 в Барселоне (Испания) дистанцию за 46,78 секунды.
Карстен стал триумфаором домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым к финишу прибежал бразилец Алисон Дос Сантос с результатом 47,38 секунды, тройку лидеров замкнул турок Ясмани Копельо (48,86).
Напомним, в Осло украинская легкоатлетка Анна Рыжикова завоевала серебро в беге с барьерами на 400 метров.