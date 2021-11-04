Стадионы и манежи, нулевая терпимость к допингу, детский спорт. Вице-президент ФЛАУ – о первом годе работы нового руководства
Чуть более года назад состоялись выборы нового руководства Федерации легкой атлетики Украины. ФЛАУ возглавил Равиль Сафиуллин. Также были избраны новые вице-президенты.
И обладательницу бронзы Олимпийских игр-2000 известную прыгунью тройным Елену Говорову тайным голосованием выбрали первым вице-президентом ФЛАУ.
В эксклюзивном интервью XSPORT она подвела промежуточные итоги своей работы в Федерации. В частности, рассказала о решении инфраструктурного вопроса, развитии детской легкой атлетики и нулевой терпимости в отношении допинга.
Вас выбрали первым вице-президентом Федерации легкой атлетики. Что с тех пор удалось реализовать, что нет, над чем работаете сейчас?
В первую очередь реализовано то, что мы обещали действующим атлетам: внесены изменения в устав Федерации легкой атлетики, чтобы голос атлетов учитывался в органах управления ФЛАУ. Как на уровне исполкома, так и на уровне конференции – высшего органа управления ФЛАУ.
Также, как я и обещала, программа «Детская легкая атлетика» сегодня рассматривается на государственном уровне.
На Олимпиаде в Токио я встречалась с ведущими тренерами мира, обсуждала с ними возможность семинаров и лекций для наших молодых тренеров, возможность участвовать в образовательных международных программах. На данный момент эта работа продолжается. И, надеюсь, с нового года будет реализована.
Можете конкретнее рассказать о программе «Детская легкая атлетика». В чем ее суть и как проходит ее реализация?
Проект «Детская легкая атлетика IAAF» (теперь World Athletics – прим. XSPORT) был начат в 2005 году. Цель программы – привлечь как можно большее количество школьников к занятиям спортом, способствовать здоровому образу жизни. За время своего существования проект уже охватил полтора миллиона детей из почти ста стран мира. Эта программа – это новый подход к занятиям легкой атлетикой. Она была презентована на форуме «Здоровая Украина» и вошла в программу Президента «Здоровая Украина», ее одобрил Институтом модернизации образования. В скором времени каждая школа сможет приобрести инвентарь для этой программы.
Моя цель – создать Всеукраинскую лигу детской легкой атлетики при поддержке Федерации. Приучать ребенка к спорту и здоровому образу жизни нужно с самого детства.
Например, мой сын с пяти лет занимается хоккеем, и я вижу, как это важно для его здоровья и жизни. Ну и – это просто очень интересно детям!
Расскажите об инфраструктурном вопросе. Как он решается, какие объекты удалось построить/реконструировать? Какие сейчас находятся в процессе ремонта/постройки/проектирования?
В первую очередь, это легкоатлетический манеж «Олимпиец» в Одессе. Он был построен еще к Олимпиаде-80. После этого ни одного капитального ремонта не было. Я сама из Одесской области и помню свои первые соревнования в этом манеже. Для меня было очень важно, чтобы именно этот манеж получил вторую жизнь.
Вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, советником Руководителя Офиса Президента Сергеем Матиенко и губернатором Одесской области Сергеем Гринивецким мы сдвинули этот вопрос с «мертвой точки». Сегодня идет реконструкция манежа и, я надеюсь, что к Новому году легкоатлеты начнут тренировки в обновленном «Олимпийце».
В прошлом году в городе Мариуполь прошла рабочая встреча Президента Украины со спортсменами. Сергей Назарович Бубка поднял вопрос строительства полноценного манежа на базе в Кременной. Президент страны изменил график рабочего визита и на следующий день вместе с президентом НОК посетил базу. На сегодняшний день работы уже начаты. Олимпийские чемпионы и легенды легкой атлетики Виктор и Ольга Брызгины, которые в прямом смысле живут на этой базе, постоянно на связи и держат руку на пульсе строительства.
НСК «Олимпийский» также сейчас на стадии восстановления. Причем речь идет и о стадионе «Атлет». Ведь чтобы принимать соревнования мирового уровня нам нужен стадион, который должен отвечать всем международным требованиям.
На встрече с руководством Министерства молодежи и спорта, стадиона НСК «Олимпийский», представителями компании CONICA, отвечающими за легкоатлетическую часть реконструкции и сертификацию стадиона, мы обсудили все моменты касательно реконструкции. Подрядчики пообещали «быструю дорожку» и новые легкоатлетические рекорды. Также готов построить современный спортивный легкоатлетический комплекс и город Мариуполь. В проекте восстановление стадиона города Измаил. И это только начало.
На сегодняшний день есть рабочий проект реконструкции стадионов в маленьких городах. Вместе с первым заместителем министра молодежи и спорта Сергеем Симоновым, народным депутатом Александром Пасичным, представителями Федерации футбола мы сделали перечень первоочередных объектов, которые могут быть реконструированы.
Сейчас приближаются выборы новых тренеров сборной Украины. Как оцените работу предыдущего главного тренера Вячеслава Тыртышника, какие требования к новому тренеру и кто собственно кандидаты?
Конкурсный отбор на должность государственных, главных и старших тренеров штатной команды проводит Комиссия министерства. Первый и второй этапы конкурса уже завершены. Впереди третий этап – собеседование с комиссией министерства и отбор кандидатов.
Федерация должна определить, кому именно из претендентов, она предоставит свои рекомендации на должности главного тренера национальной сборной, главных и старших тренеров по видам. Для этого также создана комиссия по заслушиванию кандидатов на должности, председателем которой я являюсь.
Главные требования к кандидатам были опубликованы на сайте федерации легкой атлетики. Я не буду все перечислять, но главное – четкое понимание направления работы, за счет чего и каким образом будет достигнут результат.
И еще один аспект, на который я хочу обратить внимание, это чистая история по поводу допинговых производств. Мы должны понимать, что ответственность за свои действия несет не только атлет, но и окружение атлета. Авторитет главного тренера должен быть безупречен. Это должен быть человек, которого уважают, которому доверяют атлеты и личные тренеры. Который понимает, каким путем привести сборную команду к результату.
По поводу оценки работы главного тренера сборной, показатель – это результат, количество медалей на мировых и европейских первенствах. Увы, нам в этом вопросе похвастаться особенно нечем.
Как вы можете оценить выступление наших легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио и какие перспективы вы видите на Париж-2024?
Я благодарна спортсменам и тренерам за каждое выступление в Токио. Понятно, что все пытались показать свой лучший результат. Но выводы после такого выступления неутешительны: спортсмены есть, тренеры есть, а команды нет.
Поэтому и имеем то, что имеем. Нам нужно поменять систему подготовки атлетов, необходимо поменять направление. Нужны новые люди, новые идеи, новый опыт, современный взгляд на подготовку, передовые мировые методики. И сегодня есть такая возможность! Поддержка государства, готовность атлетов к переменам, готовность тренеров работать на результат и нести ответственность за результат. Все эти составляющие должны привести к лучшему результату на Олимпиаде в Париже.
Помимо результатов необходимо развивать и поддерживать спортсменов как личностей. Вы как бывший атлет элитного уровня прекрасно это понимаете. Как удается работать с этим новым поколением спортсменов?
Новое поколение спортсменов имеет свою точку зрения, имеет свое мнение, имеет свой голос, который должен быть учтен и услышан при принятии всех стратегических спортивных решений. Представители комиссии атлетов ФЛАУ принимают участие в заседаниях исполкома и совета.
Я очень рада тому, что новое поколение спортсменов не безразлично к тому, что будет завтра с нашим видом спорта, не безразлично к судьбе Федерации. Есть лидеры, которые сегодня готовы работать на результат как в спорте, так и в общественной жизни. Есть личности, которые сегодня являются лицом украинской легкой атлетики.
Недавно украинское спортивное информационное пространство всколыхнула «Операция Геркулес» от WADA. Ее задачей было выявить или доказать отсутствие допинговой системы у ФЛАУ. Никакой системы нет, что и подтвердило расследование. Какова позиция ФЛАУ и ваша, как первого вице-президента, по отношению к допингу, защите чистых спортсменов?
Нулевая терпимость относительно допинга в спорте. Особое внимание следует обратить на окружение атлета, не допускать привлечение к работе с атлетами представителей так называемого антуража, к которым применялись санкции за нарушение требований Антидопингового законодательства. Проводить образовательную работу среди спортсменов и тренеров. Отстаивать права чистых спортсменов.
И напоследок вопрос банальный, но как никогда актуальный: какими Вы видите перспективы развития легкой атлетики в Украине?
Работа, работа, еще раз работа. В настоящее время мы с экспертами анализируем программу развития мировой атлетики, изучаем опыт других стран.
И после назначения главного тренера сборной проведем заседание комиссии по развитию легкой атлетики, определим приоритеты нашего вида спорта и будем двигаться вперед. Только так!
Беседовали Александр Сукманский и Сергей Лукьяненко
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