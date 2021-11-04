Стадионы и манежи, нулевая терпимость к допингу, детский спорт. Вице-президент ФЛАУ – о первом годе работы нового руководства

Елена Говорова подвела промежуточные итоги

Эксклюзив

Елена Говорова / Фото - личный архив

Чуть более года назад состоялись выборы нового руководства Федерации легкой атлетики Украины. ФЛАУ возглавил Равиль Сафиуллин. Также были избраны новые вице-президенты.

И обладательницу бронзы Олимпийских игр-2000 известную прыгунью тройным Елену Говорову тайным голосованием выбрали первым вице-президентом ФЛАУ.

В эксклюзивном интервью XSPORT она подвела промежуточные итоги своей работы в Федерации. В частности, рассказала о решении инфраструктурного вопроса, развитии детской легкой атлетики и нулевой терпимости в отношении допинга.

Вас выбрали первым вице-президентом Федерации легкой атлетики. Что с тех пор удалось реализовать, что нет, над чем работаете сейчас?

В первую очередь реализовано то, что мы обещали действующим атлетам: внесены изменения в устав Федерации легкой атлетики, чтобы голос атлетов учитывался в органах управления ФЛАУ. Как на уровне исполкома, так и на уровне конференции – высшего органа управления ФЛАУ.

Также, как я и обещала, программа «Детская легкая атлетика» сегодня рассматривается на государственном уровне.

На Олимпиаде в Токио я встречалась с ведущими тренерами мира, обсуждала с ними возможность семинаров и лекций для наших молодых тренеров, возможность участвовать в образовательных международных программах. На данный момент эта работа продолжается. И, надеюсь, с нового года будет реализована.

Проект «Детская легкая атлетика IAAF» (теперь World Athletics – прим. XSPORT) был начат в 2005 году. Цель программы – привлечь как можно большее количество школьников к занятиям спортом, способствовать здоровому образу жизни. За время своего существования проект уже охватил полтора миллиона детей из почти ста стран мира. Эта программа – это новый подход к занятиям легкой атлетикой. Она была презентована на форуме «Здоровая Украина» и вошла в программу Президента «Здоровая Украина», ее одобрил Институтом модернизации образования. В скором времени каждая школа сможет приобрести инвентарь для этой программы.

Моя цель – создать Всеукраинскую лигу детской легкой атлетики при поддержке Федерации. Приучать ребенка к спорту и здоровому образу жизни нужно с самого детства.

Например, мой сын с пяти лет занимается хоккеем, и я вижу, как это важно для его здоровья и жизни. Ну и – это просто очень интересно детям!

В первую очередь, это легкоатлетический манеж «Олимпиец» в Одессе. Он был построен еще к Олимпиаде-80. После этого ни одного капитального ремонта не было. Я сама из Одесской области и помню свои первые соревнования в этом манеже. Для меня было очень важно, чтобы именно этот манеж получил вторую жизнь.

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Вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, советником Руководителя Офиса Президента Сергеем Матиенко и губернатором Одесской области Сергеем Гринивецким мы сдвинули этот вопрос с «мертвой точки». Сегодня идет реконструкция манежа и, я надеюсь, что к Новому году легкоатлеты начнут тренировки в обновленном «Олимпийце».

В прошлом году в городе Мариуполь прошла рабочая встреча Президента Украины со спортсменами. Сергей Назарович Бубка поднял вопрос строительства полноценного манежа на базе в Кременной. Президент страны изменил график рабочего визита и на следующий день вместе с президентом НОК посетил базу. На сегодняшний день работы уже начаты. Олимпийские чемпионы и легенды легкой атлетики Виктор и Ольга Брызгины, которые в прямом смысле живут на этой базе, постоянно на связи и держат руку на пульсе строительства.

НСК «Олимпийский» также сейчас на стадии восстановления. Причем речь идет и о стадионе «Атлет». Ведь чтобы принимать соревнования мирового уровня нам нужен стадион, который должен отвечать всем международным требованиям.

На встрече с руководством Министерства молодежи и спорта, стадиона НСК «Олимпийский», представителями компании CONICA, отвечающими за легкоатлетическую часть реконструкции и сертификацию стадиона, мы обсудили все моменты касательно реконструкции. Подрядчики пообещали «быструю дорожку» и новые легкоатлетические рекорды. Также готов построить современный спортивный легкоатлетический комплекс и город Мариуполь. В проекте восстановление стадиона города Измаил. И это только начало.

На сегодняшний день есть рабочий проект реконструкции стадионов в маленьких городах. Вместе с первым заместителем министра молодежи и спорта Сергеем Симоновым, народным депутатом Александром Пасичным, представителями Федерации футбола мы сделали перечень первоочередных объектов, которые могут быть реконструированы.

Конкурсный отбор на должность государственных, главных и старших тренеров штатной команды проводит Комиссия министерства. Первый и второй этапы конкурса уже завершены. Впереди третий этап – собеседование с комиссией министерства и отбор кандидатов.

Федерация должна определить, кому именно из претендентов, она предоставит свои рекомендации на должности главного тренера национальной сборной, главных и старших тренеров по видам. Для этого также создана комиссия по заслушиванию кандидатов на должности, председателем которой я являюсь.

Главные требования к кандидатам были опубликованы на сайте федерации легкой атлетики. Я не буду все перечислять, но главное – четкое понимание направления работы, за счет чего и каким образом будет достигнут результат.

И еще один аспект, на который я хочу обратить внимание, это чистая история по поводу допинговых производств. Мы должны понимать, что ответственность за свои действия несет не только атлет, но и окружение атлета. Авторитет главного тренера должен быть безупречен. Это должен быть человек, которого уважают, которому доверяют атлеты и личные тренеры. Который понимает, каким путем привести сборную команду к результату.

По поводу оценки работы главного тренера сборной, показатель – это результат, количество медалей на мировых и европейских первенствах. Увы, нам в этом вопросе похвастаться особенно нечем.

Я благодарна спортсменам и тренерам за каждое выступление в Токио. Понятно, что все пытались показать свой лучший результат. Но выводы после такого выступления неутешительны: спортсмены есть, тренеры есть, а команды нет.

Поэтому и имеем то, что имеем. Нам нужно поменять систему подготовки атлетов, необходимо поменять направление. Нужны новые люди, новые идеи, новый опыт, современный взгляд на подготовку, передовые мировые методики. И сегодня есть такая возможность! Поддержка государства, готовность атлетов к переменам, готовность тренеров работать на результат и нести ответственность за результат. Все эти составляющие должны привести к лучшему результату на Олимпиаде в Париже.

Помимо результатов необходимо развивать и поддерживать спортсменов как личностей. Вы как бывший атлет элитного уровня прекрасно это понимаете. Как удается работать с этим новым поколением спортсменов?

Новое поколение спортсменов имеет свою точку зрения, имеет свое мнение, имеет свой голос, который должен быть учтен и услышан при принятии всех стратегических спортивных решений. Представители комиссии атлетов ФЛАУ принимают участие в заседаниях исполкома и совета.

Я очень рада тому, что новое поколение спортсменов не безразлично к тому, что будет завтра с нашим видом спорта, не безразлично к судьбе Федерации. Есть лидеры, которые сегодня готовы работать на результат как в спорте, так и в общественной жизни. Есть личности, которые сегодня являются лицом украинской легкой атлетики.

Нулевая терпимость относительно допинга в спорте. Особое внимание следует обратить на окружение атлета, не допускать привлечение к работе с атлетами представителей так называемого антуража, к которым применялись санкции за нарушение требований Антидопингового законодательства. Проводить образовательную работу среди спортсменов и тренеров. Отстаивать права чистых спортсменов.

И напоследок вопрос банальный, но как никогда актуальный: какими Вы видите перспективы развития легкой атлетики в Украине?

Работа, работа, еще раз работа. В настоящее время мы с экспертами анализируем программу развития мировой атлетики, изучаем опыт других стран.

И после назначения главного тренера сборной проведем заседание комиссии по развитию легкой атлетики, определим приоритеты нашего вида спорта и будем двигаться вперед. Только так!

Беседовали Александр Сукманский и Сергей Лукьяненко