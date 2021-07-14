Никому не нужный и проходной. Теннисный турнир в Токио-2020 будет унылым зрелищем
Стало известно, сколько заработают украинские призеры ОИ-2020
Сумма выплат осталась на уровне Рио-2016
12:26
Фото: Olympics
Стало известно, какое денежное вознаграждение получат украинские спортсмены за призовые места Олимпийских игр-2020.
Сумма выплат осталась на уровне Рио-2016:
золотая медаль — 120 тысяч долларов;
серебряная медаль — 80 тысяч долларов;
бронзовая медаль — 55 тысяч долларов.
В Токио у Украины будет наименьшее представительство за всю историю. Тем не менее, качество наших спортсменов позволяет рассчитывать на хорошее выступление.
Напомним, на прошлой Олимпиаде украинцы завоевали 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к олимпийцам.
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