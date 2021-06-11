Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук стала третьей на этапе Diamond League
Сумасшедший настрой и огонь в глазах. Видео рекордного прыжка Бех-Романчук
На этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Марина показал лучший результат сезона
11:28
Марина Бех-Романчук / фото - Instagram
На этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, Италия, Марина Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона на стадионе. Украинка прыгнула на 6,79 метров, уступив 3 сантиметра Малайке Михамбо.
В конечном итоге легкоатлетка стала третьей из-за большего количества попыток.
В своем Instagram Марина поделилась видео своего прыжка.
В секторе прыжков в длину Владислав Мазур стал победителем в Финляндии.
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