Тимановская вылетела в Австрию

Местные власти подтвердили, что примут легкоатлетку в Вене





Кристина Тимановская / Фото: Eurosport

В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Вену.



При этом, никакой другой информации о Тимановской в МИД не предоставили.

Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать.

Затем Тимановская попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.