Тимановская: «Моисевич хотел поставить в эстафету людей, которые не имеют никакого отношения к этой дистанции»
Тимановская вылетела в Австрию
Местные власти подтвердили, что примут легкоатлетку в Вене
4 августа 11:37
Кристина Тимановская / Фото: Eurosport
В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Вену.
При этом, никакой другой информации о Тимановской в МИД не предоставили.
Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать.
Затем Тимановская попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.