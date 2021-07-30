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У двух легкоатлетов из сборной Тринидада и Тобаго обнаружили COVID-19

Также заразился их тренер

Olympics Токио-2020
30 июля 21:59
У двух легкоатлетов из сборной Тринидада и Тобаго обнаружили COVID-19
Фото: insidethegames.biz

В олимпийской деревне в Токио два легкоатлета из сборной Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает Insidethgames.

Коронавирус обнаружили у прыгуна в длину Андуэлля Райта и бегуньи Спаркл Энн Макнайт. Также положительный тест у тренера команды Венделл Уильямс.

Спортсмены и тренер помещены на карантин и не смогут завтра выступить на олимпийском турнире.

Напомним, сегодня в Токио была разыграна первая медаль в легкой атлетике.

Карен Агабекян
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Теги

Токио-2020 коронавирус

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