У двух легкоатлетов из сборной Тринидада и Тобаго обнаружили COVID-19

Также заразился их тренер





Фото: insidethegames.biz

В олимпийской деревне в Токио два легкоатлета из сборной Тринидада и Тобаго сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает Insidethgames.



Коронавирус обнаружили у прыгуна в длину Андуэлля Райта и бегуньи Спаркл Энн Макнайт. Также положительный тест у тренера команды Венделл Уильямс.

Спортсмены и тренер помещены на карантин и не смогут завтра выступить на олимпийском турнире.

Напомним, сегодня в Токио была разыграна первая медаль в легкой атлетике.