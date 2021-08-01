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Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр

Марина Бех-Романчук серьезно рисковала в квалификации прыжков в длину
Olympics Токио-2020
11:40
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр Послесловие
Марина Бех-Романчук / Фото - espreso.tv

2016 год. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 20-летняя Марина Бех-Романчук дебютирует на соревнованиях подобного уровня.

Перед поездкой в Бразилию украинка обновила свой личный рекорд – прыгнула в Луцке 6,93 м, с которыми можно было бороться за пьедестал Олимпиады.

Но нервничать пришлось уже в квалификации.

Норматив для прямого выхода в финал – 6,75 м. Его сумели выполнить только трое. Остальных девятерых участников решающей стадии добирали по результатам.

Первая попытка Бех – 6,49 м. Недостаточно для финала. Вторая – 6,47 м. Еще меньше. И только в третьем прыжке украинка улетела на 6,55 м и пробилась в число 12 лучших – 13-е место было на расстоянии 5 сантиметров.

Вот только в финале Марина осталась без результата – совершила три заступа, и ни один ее прыжок не был засчитан. Обидно, но таковы правила.

Прошло пять лет. Бех стала одним из ведущих атлетов в своей дисциплине – выиграла медали Европейских игр, Универсиады, чемпионатов Европы на стадионе и в помещении, а также чемпионата мира.

ПЕРЕД РИО – ТАЛАНТЫ, ПЕРЕД ТОКИО – ФАВОРИТЫ. ОЛИМПИАДА-2016 ИЗМЕНИЛА МНОГОЕ ДЛЯ МИХАИЛА И МАРИНЫ РОМАНЧУК

И вот Олимпийские игры в Токио. Украинка подходит к этим соревнованиям на втором месте в мировом рейтинге. Она – одна из претенденток на медали.

Но сперва нужно пройти квалификацию. Норматив тот же, что и в 2016 году, – 6,75 м.

В первой попытке Бех-Романчук прыгает 6,71 м – до спокойного выхода в финал не хватает всего 4 см. Марина вынуждена делать еще один прыжок – заступ. Третья, последняя попытка – опять заступ.

Фууух. Первого результата все же было достаточно для финала. Украинка, как и пять лет назад, пробилась в решающую стадию с десятого места.

Но.

Украинка была слишком близка к провалу. Если в Рио Бех-Романчук совершила три заступа в финале, то в Токио могла повторить это в квалификации.

Две попытки украинки не были засчитаны, легитимной оказалась только первая. Вот фото момента отталкивания – до контрольной полосы остался всего 1 миллиметр. Один! Ошибка была очень близко. К счастью, ее не произошло.

Две участницы квалификации, кстати, все же остались без результата. Среди них россиянка Дарья Клишина, которая в этом сезоне прыгала на 7,01 метра. Три заступа – и она вне финала.

Украинка же пробилась в число 12 лучших. Свои лучшие прыжки она, надеемся, приберегла на 3 августа, день финала. Начало соревнований – в 4:50 по Киеву.

P.S. Муж Марины Михаил Романчук уже принес Украине две медали Токио-2020. В семейной копилке, правда, не хватает золота.

Сергей Лукьяненко
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