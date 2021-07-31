Украинка Семенова провалилась в квалификации метания диска и не вышла в финал своей пятой Олимпиады

Из трех зачетных попыток у нее получилась только одна

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Украинская метательница диска Наталья Семенова осталась без финала Олимпийских игр-2020 в Токио.

Первым броском Семенова отправила снаряд в сетку, второй – также был неудачен. И лишь с третьей попытки украинка сумел показать результат – 54,28 м. Этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в финал.

На предыдущей Олимпиаде в Рио-2016 Семенова также не преодолела квалификацию. В общем же, Токио-2020 – это пятые Олимпийские игры в карьере Натальи.

Напомним, ранее Ольга Голодная осталась без финала в толкании ядра.