Рыжикова и Ткачук выиграли свои забеги и квалифицировались в полуфинал ОИ-2020
Украинка Семенова провалилась в квалификации метания диска и не вышла в финал своей пятой Олимпиады
Из трех зачетных попыток у нее получилась только одна
05:58
Фото: Getty Images
Украинская метательница диска Наталья Семенова осталась без финала Олимпийских игр-2020 в Токио.
Первым броском Семенова отправила снаряд в сетку, второй – также был неудачен. И лишь с третьей попытки украинка сумел показать результат – 54,28 м. Этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в финал.
На предыдущей Олимпиаде в Рио-2016 Семенова также не преодолела квалификацию. В общем же, Токио-2020 – это пятые Олимпийские игры в карьере Натальи.
Напомним, ранее Ольга Голодная осталась без финала в толкании ядра.
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