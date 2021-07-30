Украинская четверка не квалифицировалась в финал ОИ-2020 смешанной эстафеты

Поляки установили рекорд Европы

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На Олимпийских играх-2020 в Токио, Япония, состоялись квалификационные забеги в смешанной эстафете 4 по 400 метров.

Сборная Украины в своем забеге заняла 6-е место со временем 3:14.21. В финале примут участие по 3 лучшие команды из 2 двух групп квалификации и 2 сборные с лучшим временем.

Украину представляли Никита Барабанов, Катерина Климюк, Алина Логвиненко и Александр Погорилко.

Сборная Польши установила новый рекорд Европы в дисциплине, преодолев дистанцию за 3:10,44, обогнав легкоатлетов из Ямайки.

Напомним, что Ольга Саладуха не вышла в финал соревнований в Токио в тройном прыжке.