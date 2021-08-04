Украинскому легкоатлету не отменили отстранение от Олимпийских игр в Токио
Украинский легкоатлет Назар Коваленко сообщил в социальных сетях, что ему не удалось опротестовать запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.
«Athletic Integrity Unit приняло решение меня не допустить только потому что не успел сдать внесоревновательную пробу в 63 дневный период, а сдал в меньший промежуток! Но как я мог знать когда ко мне могут приехать допинг офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63 дневный период, если я попал на ОИ 2020 за 60 дней до своего старта!!
Я боролся, я сделал все и команда юристов Asters за 2 дня подготовила заявление почти на 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности! Очень благодарен их команде.
Но суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, принял решение о недопуске к старту!
Я являюсь членом делегации, а не дисквалифицированным, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе, но «ченуши» из Athletic Integrity Unit и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое «убийственное »решение!
Я разочарован в том, что спортсмен не имеет никаких прав, спортсмен всегда должен и отстоять себя почти невозможно, даже если ты НЕ ВИНОВАТ!
Я прошу прощения у всех, кто за меня болел и поддерживал, вам надо еще немножко подождать – 3 года и я реализую нашу общюю мечту.
И официально заявляю – я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж 2024! Там я и завершу свою карьеру как атлет!»
Напомним, из-за идентичных нарушений к Токио-2020 не допустили трех украинских легкоатлетов.