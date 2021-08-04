Украинскому легкоатлету не отменили отстранение от Олимпийских игр в Токио

Назар Коваленко / Фото: Facebook

Украинский легкоатлет Назар Коваленко сообщил в социальных сетях, что ему не удалось опротестовать запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.



Я боролся, я сделал все и команда юристов Asters за 2 дня подготовила заявление почти на 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности! Очень благодарен их команде.

Но суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, принял решение о недопуске к старту!

Я являюсь членом делегации, а не дисквалифицированным, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе, но «ченуши» из Athletic Integrity Unit и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое «убийственное »решение!

Я разочарован в том, что спортсмен не имеет никаких прав, спортсмен всегда должен и отстоять себя почти невозможно, даже если ты НЕ ВИНОВАТ!

Я прошу прощения у всех, кто за меня болел и поддерживал, вам надо еще немножко подождать – 3 года и я реализую нашу общюю мечту.

И официально заявляю – я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж 2024! Там я и завершу свою карьеру как атлет!»